تنفيذ 168 مشروعا فى 9 جامعات بالصعيد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وكان التعليم على رأس اهتمامات دولة 30 يوليو، إذ جرى إنشاء أكثر من جامعة، وكذلك تم تطوير المدارس، والفصول القديمة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وبتكفلة تتخطى بلغت 35 مليارا و346 مليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعا تعليميا فى الصعيد، خلال الفترة الماضية، حسبما أفادت بيانات وزارة التعليم العالى الرسمية.