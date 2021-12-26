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جدة - نرمين السيد - وكان التعليم على رأس اهتمامات دولة 30 يوليو، إذ جرى إنشاء أكثر من جامعة، وكذلك تم تطوير المدارس، والفصول القديمة ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وبتكفلة تتخطى بلغت 35 مليارا و346 مليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعا تعليميا فى الصعيد، خلال الفترة الماضية، حسبما أفادت بيانات وزارة التعليم العالى الرسمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنفيذ 168 مشروعا فى 9 جامعات بالصعيد (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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