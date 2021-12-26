/668273/الأرصاد-الجوية-تكشف-عن-حالة-الطقس-للمواطنين

شهد اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد، كما يكون دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء حتى يصل إلى حد الصقيع، وذلك وفق ما وصفه خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

دوت الخليج

ويشهد طقس الاحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وامطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة و نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناءعلى فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 العظمى والصغرى 11، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 15 ، وعلى شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10.

كان أمس السبت شهد طقسا معتدلًا نهارا على القاهرى الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تشهد وسط سيناء طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأـرصاد الجوية.