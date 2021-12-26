/668276/تعرف-على-أسعار-الذهب-اليوم-السبت-26-ديسمبر-2021

استقر سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية من اليوم الأحد، بعد ما شهد ارتفاعا طفيفا خلال الأيام السابقة، وسجل العيار 14 نحو 531 جنيه للجرام، وكما سجل الجرام 18 سعرًا 680 جنيه، وجاء سعر الذهب عيار 21 ليسجل 792جنيها للجرام وسعر الذهب عيار 24 إلى 905 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6330 جنيه والأونصة 28150 جنيه.

دوت الخليج وشهد يوم الجمعة الماضية ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية، حيث أستقر سعر العيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، لـ791 جنيهًا، وعيار 18 بلغ ثمنه 678 جنيها، فيما وصل العيار 24 لـ904 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6328 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1808 دولارات للأوقية

كان قبل أمس الخميس شهد حالة من الاستقرار التام في أسعار الذهب بالأسواق المصرية، حيث ظهرت في بداية التعاملات بجميع محلات الصاغة، وذلك عقب ختام التعاملات أمس، والذي سجل ارتفاع نحو 4 جنيهات.

وسجل سعر الجرام من العيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 788 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيها، بعد الإرتفاع ثلاث جنيهات أمس، كما سجل الجرام عيار 24 نحو 901 جنيها .

اختلاف أسعار الذهب من منطقة لآخرى

و تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من تاجر لآخر و من منطقة لاخرى، و تتراوح قيمة المصنعية من 35- 60 جنيه و ترتبط المصنعية وفقا لعيار الذهب و الذي يحدد نسبة المعدن الثمين بالمشغولات الذهبية .

3 قواعد تحكم أسعار الذهب في السوق المصري

الجدير بالذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.