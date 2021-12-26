/668267/اليوم-أستون-فيلا-يستضيف-تشيلسي-فى-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق أستون فيلا لمباراته اليوم أمام فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي فى امام الساعة السابعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة استون فيلا ضد تشيلسي عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

انتهت أحداث مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح فيلا، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جاكوب رامزي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 34 من عمر المباراة، وسجل أولي واتكنز الهدف الثاني، في الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء.

موقف الفريقين في الدوري

وغاب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن المشاركة ، والإكتفاء بمشاهدة المباراة من على دكة البدلاء.

ورفع أستون فيلا رصيده بهذا الفوز للنقطة الـ 22، ليحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند النقطة 10 في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل أستون فيلا أمام نوريتش سيتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: كاش، كونسي، مينجيز، تارجيت.

خط الوسط: دوجلاس لويز، بوينديا، ماكجين.

خط الهجوم: واتكينز، أشلي يونج، جاكوب رامسي.

فيروس كورونا يضرب الدوري الإنجليزي

مازال فيروس كورونا يهدد استمرار مباريات الدوري الإنجليزي بشكل مستمر خلال الفترة القادمة، وتوغل داخل معظم الأندية وهذه المرة أمام مانشستر يونايتد.

ولم يتدرب فريق مانشستر يونايتد بشكل متواصل خلال تدريبات اليوم، وذلك بسبب ظهور حالات غيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وكان مانشستر يونايتد قد واجه نوريتش سيتي ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الإنجليزي، وتمكن من الفوز بهدف نظيف فقط عن طريق كريستيانو رونالدو.

وذكرت تقارير صحفية أن سيتم عزل جميع اللاعبين من أجل الحفاظ عليهم ومعرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.