/668247/6تشريعات-جديدة-بمناقشات-لجان-البرلمان-اليوم

تشهد لجان البرلمان الأحد نظر لجنة الخطة والموازنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الاذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة ( سوبر جيت)، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية فيما تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من النائب ايمن أبو العلا و60 برلمانيا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما تواصل لجنة الشؤون الأقتصادية مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

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وتشهد لجنة الزراعة مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، فيما تنظر لجنة الثقافة والاعلام مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، فضلا عما انتهت إليه تقرير اللجنة المشتركة الذى أعدته عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين ـوتناقش لجنة السياحة والطيران مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

6تشريعات جديدة بمناقشات لجان البرلمان اليوم

و تشهد لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، الأحد اســتعراض مشـروعي القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، و النائبة/ دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.