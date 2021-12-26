/668268/تعرف-على-غيابات-الأهلي-اليوم-أمام-فيوتشر-فى-الدوري-المصري

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام نظيرة فريق فيوتشر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غيابات الأهلي عن مواجهة اليوم

ويغيب عمرو السولية لاعب وسط المارد الأحمر، عن مواجهة فيوتشر وذلك بسبب تعرضة لإصابة بتمزق في عضلة السمانة، بينما يغيب صلاح محسن ومحمود متولي للإصابة حيث يعاني الثنائي من إصابات فى العضلية.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوي المصري برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباراة خاضها الفريق.

نتيجة مباراة الاهلي والرجاء

الجدير بالذكر أن فاز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لكل منهما خلال شوطي اللقاء.

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

حيث يعد موسيماني أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي ثلاث مرات، بجانب كونه أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي مرتين على التوالي، ليسطر تاريح كبير مع القلعة الحمراء.

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

وكان الشوط الأول مليئ بالإثارة وعدم التركيز من النادي الأهلي بسبب إصابة عمرو السولية لاعب الفريق قبل بداية المباراة.

وشارك ياسر إبراهيم بدلاً للاعب خط الوسط. ويبدو أن هذا التغيير كان له مفعول السحر لفريق الرجاء وسيطر على بعض مجريات الشوط الأول، وجاء الهدف الأول بعد أخطاء دفاعية متكررة في أحداث الشوط الأول.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.