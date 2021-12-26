ليلة رأس السنة.. شاهيناز تحيي حفلًا غنائيًا في «الجريك كامبس» بالجامعة الأمريكية

/668272/ليلة-رأس-السنة-شاهيناز-تحيي-حفلا-غنائيا-في-الجريك-كامبس-بالجامعة-الأمريكية

تحيي المطربة شاهيناز حفلًا غنائيًا ضمن حفلات رأس السنة فى «الجريك كامبس» بالجامعة الأمريكية، وذلك يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري.

دوت الخليج يرصد موعد إحياء المطربة شاهيناز حفل في الجريك كامبس.

أحمد سعد وحودة بندق يشاركان شاهيناز في حفل الجريك كامبس

ويشارك شاهيناز في إحياء الحفل، المطرب أحمد سعد والمطرب حودة بندق و المطربة شيماء مغربي، و من المنتظر أن تقدم خلال شاهيناز خلال الحفل العديد من المفاجآت لجمهورها.

كما يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء حفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر في فاميلي بارك بالتجمع الخامس، ويشاركه الحفل مغني الراب ليجي سي، وجاءت أسعار التذاكر بـ 300 و500 جنيه.

من جانبه، تضع المطربة شاهيناز اللمسات النهائية على ألبومها الجديد الذي تحضر له حاليًا، حيث استقرت على أغلب الأغاني التي ستضمها لألبومها الجديد.

آخر أعمال شاهيناز الغنائية

يذكر أن آخر أعمال المطربة شاهيناز البوم حياتي احلي، وتعد أغنية "حياتي أحلي" الأغنية الثالثة من أغنيات ألبوم شاهيناز الجديد "حياتي أحلي" وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة وهى من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع آدم حسين.

ويقول مطلع الأغنية: في أيه بقي متبعد كدة وبطل بقى عمايلك معايا، قلبي أنا مش حمل ده لحسن أحبك في النهاية، ما تقولي عايز أيه غيرت حالي ليه وبعدين معاك أبعد عنيك عن قلبي وارحمني وكفايه خلتني أعيش إحساسي بيك، والقلب عجباه الحكاية عمال بيحكي عليك ويسبني ويروح ليك آخره ده كله آيه حياتي أحلى ما تقولي عملتلي أيه، حبيت أنا أمتي وبتوه وياك كده ليه من لحظة ما قبلتني بعيونك، ده قتلتني من العالم ده اخدتني على أحلى حياه .

وطرحت المطربة شاهيناز مؤخرًا أغنية تحمل اسم "بصمة روح" من ألبومها الجديد "حياتي أحلي" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات محمد الصواف، وألحان ادم حسين ، ومن توزيع آدم حسين.

شاهيناز تتألق في «حكايتي مع الزمن»

وقدّ شاركت المطربة "شاهيناز" كضيفة شرف في أحداث الحلقة الرابعة من حكاية «حكايتي مع الزمان» من مسلسل "إلا أنا" الذي يتم عرضه على قناة Dmc جسدت خلاله دور فتاة ابنة صديق الفنان أحمد خليل، وتذهب إلى معرض السيارات الذي يتملكه من أجل محاولة بيع سيارتها وشراء أخرى من المعرض.

مشوار شاهيناز الفني

يشار إلى أن المطربة شاهيناز قدمت العديد من الأغانى على مدار مشوارها الفنى، منها "كمان كمان"، و"أحب أعيشلك"، و"قولي قولي"، وغيرها من الأغانى التى لاقت نجاح كبير على مستوى الوطن العربى .

واستطاعت شاهيناز أن تحقق نجاحًا جيدا، وقدمت عدة ألبومات لاقت كل منها نجاحًا كبيرًا، وبدأت مشوارها الغنائي من خلال أغنية "قولي قولي" ثم طرح أولى ألبوماتها وحقق نجاحًا كبيرًا عام 2003.