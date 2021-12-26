/668275/بشأن-تعيين-أوائل-الخريجين-وحملة-الماجستير-والدكتوراه-17-طلب-إحاطة-علي-طاولة-القوي-العاملة

تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة 17 طلب إحاطة بشأن " تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه " والمقدمة من النواب: باسم حجازي، ميرفت عازر، نبيل عسكر، علاء خير الله، محمد عزت، ضياء الدين داود، محمد سعد الصمودي، هاني مصطفى خضر، هناء فاروق، على أحمد على، ثروت سويلم، حاتم أحمد عبدالعزيز، محمود نجيب مشعل، الحسيني عيسى، هناء سرور، كريم طلعت السادات، رحاب موسى.

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