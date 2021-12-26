الخشت : الانتهاء من 65 مشروع تطوير وتجديد بمستشفيات قصر العيني

د. الخشت : أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط علي مساحة 70 ألف متر مربع ويضم 10 غرف عمليات مجهزة بأرقي التجهيزات الطبية و44 عيادة بملحقاتها

الانتهاء من المبنى الجنوبي لمعهد الاورام القديم ورفع الطاقة الاستيعابية ٥٠٪ للمعهد و نقلة نوعية في العلاج

المعهد القومي للأورام الجديد 500500 صرح طبي جديد استعادته الجامعة وانجزت 70% من أعمال انشاءات مرحلته الأولي

المعهد الجديد بسعة 1020 سريرًا داخليًا و500 سرير لليوم الواحد و60 غرفة عمليات كبري ومركز متكامل لأبحاث السرطان

قريبًا: مستشفي ثابت ثابت تصبح من أكبر المستشفيات عالميًا لعلاج الأمراض المتوطنة وأول معهد بحثي للامراض المُعدية

د.الخشت: مستشفياتنا تقدم الخدمات الطبية بالمجان لأكثر من 3 مليون مواطن سنويا من كافة المحافظات

د.الخشت: أعمال التطوير تستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في ظل الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية

د.الخشت: تم الانتهاء من تجديدات بمستشفيات الطوارئ والاستقبال والأطفال ووحدة الرعاية الحرجة والنساء والتوليد والباطنة

دخلت جامعة القاهرة عام 2021 بعدد ضخم من المشروعات الكبرى التي تنفذها على أرض الواقع وتحقق أهداف الجمهورية الجديدة وتخدم قطاعات كبيرة من المواطنين وكان أبرز المشروعات التي قطعت فيها الجامعة شوطا كبيرا مشروع تطوير مستشفياتها الجامعية واستحداث صرح طبي جديد يضاف إلى خريطة الصحة المصرية وهو المجمع الطبي لعلاج الأطفال والذي يعد أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط وقام بمدينة 6 أكتوبر بتكلف 3.4 مليار جنيه مصري. ويقدم الرعاية الصحية للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض، وهو مكمل لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني لزيادة السعة السريرية بما يزيد عن ثلاثمائة سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات.

ويُقام المُجمع بأرض جامعة القاهرة الدولية في 6 أكتوبر، ويتكون من مبنى المستشفى الرئيسي، وفندق لإقامة أهالي المرضى، ومركز التدريب ومعهد التمريض، وسكن الأطباء والتمريض، بالاضافة إلى مبنيين للخدمات مخصصين لغرف التكييف ومحطة الغازات والغلايات.

كما يضم المجمع 10 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية موزعة على جناحين، الأول خاص بعمليات اليوم الواحد و4 غرف توزع ما بين غرف عمليات عامة وقسطرة قلبية ومناظير، و5 غرف عمليات للجراحة والقلب والصدر والمخ والأعصاب والعظام، وغرفة عمليات خاصة بقسم الطوارئ، بالإضافة إلى10 وحدات رعاية مركزة تخدم عدد مرضى في حدود 90 مريض بين أسرة وحضانات بتخصصات مختلفة.

ويتضمن عددا كبيرا من التخصصات الطبية النادرة تتمثل في 14 مجموعة من التخصصات بالعيادات الخارجية، بواقع 44 عيادة بملحقاتها ومن بينها عيادات خارجية لكافة تخصصات طب الأطفال مثل الحول والوراثية والكولاجينية والقسطرة والقلب والصدر والمخ والاعصاب والكبد والجراحة العامة وجراحة التجميل والمسالك والرمد والموجات الصوتية، بالإضافة إلى توفر العديد من الخدمات الطبية مثل رسم المخ ورسم العضلات، وقسم أشعة بكافة الأنواع من أشعة سينية، واشعه مقطعية واشعة رنين مغناطيسي وأشعة فلوروسكوبي، وموجات صوتية، ورسم قلب، ومعامل بكافة التخصصات وصيدلية إكلينيكية.

على جانب آخر، تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا من الدكتور حسام صلاح مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة عن ما تم إنجازه من أعمال تطوير خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية 2021، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير مستشفيات قصر العيني لتقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى بالمجان لرواد المستشفيات من المرضى التي تتخطي نحو 3 مليون مريض سنوياً، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو 65 مشروع تطوير بقيمة إجمالية تبلغ مليارو130 مليون و606 ألف جنيه حتى الآن.

وأشار الدكتور الخشت وفقا للتقرير إلى أنه تم الانتهاء من تجديد وتطوير مستشفى الطواريء والاستقبال بالكامل وتم التسليم المبدئي بتكلفة 206 مليون و6514 الف جنيه، و تجديد وصيانة قسم 24 بمستشفي المنيل قبلي بتكلفة نحو 5 ملايين جنيه، الي جانب ترميم وصيانة أسطح مستشفي المنيل التخصصي بنحو 4 ملايين جنيه، وإحلال وجديد وحدة مناظير الامعاء بتكلفة 2 مليون و200 الف جنيه، وصيانة وترميم وحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى الاطفال المنيرة بتكلفة نحو 16 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور الخشت، أنه تم الانتهاء أيضا من تجديد وإحلال رعاية الحالات الحرجة بوحدة د.شريف مختار بتكلفة 30 مليون جنيه، ورفع وتجديد وحدة الرمد بمركز الطب الوقائي بتكلفة مليون و507 الف جنيه، إلي جانب رفع كفاءة وتطوير مستشفي الباطنة بإجمالي 37 مليون جنيه، ورفع كفاءة وتطوير البنية التحتية وعدد من الوحدات بمستشفي النساء والتوليد بتكلفة نحو 28 مليون جنيه.

وأكد التقرير على الانتهاء من التجديدات والتطوير بغرف العمليات في عدد من مستشفيات قصر العيني من رفع كفاءة وصيانة تكليفات مركزية وصرف وبنية أساسية بإجمالي نحو 45 مليون جنيه ، بالإضافة إلي تطوير وتجديد مبني بنك الدم وقسم الأشعة وثلاجة حفظ النواب بتكلفة تصل إلي نحو 10 ملايين جنيه، وبعض التجهيزات الفنية بمستشفي الطوارئ 185 وذلك بتكلفة نحو 2 مليون و300 الف جنيه.

وأشار التقرير أن هناك عددا من المشروعات الأخرى جاري التنفيذ ومازال العمل جاري بها ومن بينها مستشفي ثابت ثابت لأمراض المتوطنة والكبد كأول مستشفي متخصصة في الشرق الأوسط، وإنشاء العيادات الخارجية بأبو الريش الياباني، واستكمال إنشاء جراج متعدد الطوابق بجوار مركز السموم بتكلفة تصل إلي 99 مليون جنيه، فضلا عن إحلال وتجديد وحدة الملك فهد بتكلفة نحو 56 مليون جنيه.

وأنجزت الجامعة مشروع تطوير مستشفيات أبو الريش للأطفال المنيرة والياباني، حيث تم تجديد العديد من الوحدات، من بينها وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين، ووحدة أمراض الدم، ووحدة أمراض الكبد للأطفال، ووحدة زرع الكُلى بسعة 12 سريرًا، ووحدة الغسيل البريتوني، ووحدة الجراحة، و120 حضانة أطفال، وأنشأت وحدة متخصصة في زراعة النخاع لعلاج أمراض الدم الحميدة والخبيثة، واستحدثت طابقًا كاملًا للسياحة العلاجية.

وتم إحلال وتجديد القسم الداخلي لوحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى أبو الريش المنيرة بإجمالي 22 سريرًا بتكلفة 15 مليون جنيه، وإضافة 7 أسرة بزيادة 50% بما يوفر أماكن إضافية لعلاج الأطفال المصابين بالسكر.

وجاري تنفيذ مشروعات تطوير أخرى بالمستشفى، منها رعاية العمليات الجراحية، ووحدة الرعاية المركزة بسعة 14 سريرًا، ووحدة أمراض الدم وزرع النخاع بسعة 19 سريرًا، ووحدة إقامة عامة بسعة 31 سريرًا ، وطوارئ النزلات المعوية.

كما أنجزت الجامعة عملية تطوير مستشفى أبو الريش الياباني على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى تطوير الدور الرابع، والنصف الخلفي من الدور الثالث الذي يضم وحدة أمراض القلب، ووحدة الجراحة العامة والجراحات المتخصصة، وملحقاتها من غرفة (IT)، وغرف انتظار، وغرفة ألعاب للأطفال، وغرف تمريض وأطباء، وحجرة للكشف، ومخازن، وشملت المرحلة الثانية وحدة الجراحات التخصصية بإجمالي 36 سريرًا بتكلفة 17.5 مليون جنيه، بالإضافة ووحدة الرعاية المركزة الجراحية بسعة 4 أسرة بتكلفة 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى النصف الأمامي من وحدة أمراض القلب.

كما تم الانتهاء من 80% من انشاءات العيادات الخارجية، بتمويل من منحة الجايكا اليابانية بقيمة 19 مليون دولار، ونجحت الجامعة في زيادة المنحة اليابانية 30%، ومعالجة مشاكل التربة وتدعيم العمارات المجاورة طبقًا لمواصفات السلامة العالمية، حرصًا على سلامة السكان في المناطق المحيطة بالمستشفى.

كما أن من أهم انجازات جامعة القاهرة على خلال عام 2021 هو رفع معدلات الانجاز في المعهد القومي للأورام الجديد مستشفى 500 500، الذي نجحت الجامعة في استعادته خلال الفترة الأخيرة، ويُعد أكبر مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل في العالم لعلاج مختلف أنواع الأورام لجميع الأعمار، وتم انجاز ما يزيد على 70 % من أعمال إنشاءات المرحلة الأولى له، وانتهت الجامعة من واجهات المبنى الأمامي للمستشفى، ويجرى حاليا إجراءات شراء الأجهزة الطبية وجميع المستلزمات لاستقبال المرضى، ليتم افتتاح المرحلة الأولى خلال شهور.

وتم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة معهد الأورام القديم علاوة على الانتهاء من المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام القديم. وأشار الدكتور محمد الخشت إلى أن الانتهاء من المبنى اشتمل على الأعمال المعمارية والإنشائية والواجهات، والأعمال الكهربائية مثل الشبكات ومحولات الكهرباء، وأنظمة الإنارة والحريق ودوائر المراقبة بالكاميرات، وكذا الأعمال الميكانيكية مثل الصرف وتغذية المياه وأنظمة التهوية والتكييف وخزان مكافحة الحريق، فضلاً عن الإحلال الشامل للمصاعد وإنشاء كامل لمحطة وشبكة الإمداد بالغازات.

وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تطوير معهد الأورام هو أحد المشروعات الكبرى لجامعة القاهرة والذي بدأ العمل فيه عام 2018 بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمعهد إلى أكثر من 50 % بأحدث الأجهزة وفقا لكود المستشفيات العالمية.

حيث تم اضافة 255 سرير منهم 145 سريرا للمرضى و 110 أسرة لعلاج كيميائي، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات و18 سريرا للرعاية المركزة لافتا إلى أن المعهد القديم كانت طاقته الاستيعابية 275 سريرا فقط.

وأوضح د. محمد الخشت أن المبنى الجنوبي للمعهد كان متوقفا منذ عام 2009 وكان آيلا للسقوط، موضحًا أن المبنى يمثل 50 % من الطاقة الاستيعابية الخاصة بالمعهد مما يمثل نقلة كبيرة في الطاقة الاستيعابية، لافتا إلى أن المعهد القومي للأورام يقدم الخدمة مجانا خاصة للمرضى الذين ليس لديهم أي جهة تأمينية للعلاج.

وتستمر جامعة القاهرة في العمل على قدم وساق لتطوير مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس حيث تجري توسعات بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية بتكلفة إجمالية تصل إلي 192 مليون جنيه ، والتطوير يشمل البنية التحتية والطبية سواء الكشف المبكر والتوعية العلاج وزيادة العيادات الخارجية وإنشاء استراحات للمرضي ومضاعفة الأجهزة التشخيصية وأسرة العلاج الكيميائي، بالإضافة إلى استكمال مستشفى ثابت ثابت الجامعي، ليصبح من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، وأول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية. وينقسم مستشفى ثابت ثابت إلى 4 مبان، لتكون قدرته الاستيعابية نحو 300 سرير موزعة ما بين الداخلي والرعاية المركزة والطوارئ، ويضم مبنى للأبحاث العلمية فريدًا من نوعه على ثلث مساحة الأرض، ويشمل مركزا بحثيا متقدما في الأمراض المعدية.

وأكد الدكتور الخشت، على أن ما يحدث من عمليات تطوير وتجديدات في مستشفيات جامعة القاهرة بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من الجامعة في ظل الاهتمام بالإنسان و المواطن القادر علي المساهمة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها جميعاً، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تقدم الخدمات لكافة المواطنين من جميع المحافظات وبالمجان بالكامل.