حصاد أداء قطاعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2021

وزير التعليم العالي يستعرض حصاد أداء معهد بحوث البترول المصري لعام 2021

زيادة عدد الأبحاث المنشورة إلى 408 بحثًا خلال عام 2021

المشروعات البحثية بلغت 11 مشروعًا، بإجمالي تكلفة 34 مليون جنيه.

اختيار عدد (13) باحثًاً بالمعهد ضمن قائمة ستانفورد

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة وإنجازات المعهد خلال عام 2021.

وأفاد التقرير بأن المعهد حقق طفرة في النشر العلمي الدولي، بزيادة النشر للمجلات التي تنتمي إلى قاعده بيانات Scopus، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة 408 بحثًا خلال عام 2021، مُقارنة بـ349 بحثًا خلال عام 2020، كما أن الأبحاث المنشورة خلال 2021 أكثر توافقًا وانسجامًا مع استراتيجية الدولة 2030، كما زاد عدد المجلات المُفهرسة التي تم النشر بها من 99 مجلة علمية مُفهرسة في عام 2020 إلى 165 مجلة علمية مُفهرسة خلال عام 2021.

وأشار التقرير إلى حصول المجلة المصرية للبترول، على مؤشر التميز العلميQ1، فقد حصلت المجلة على المركز الأول في 3 مجالات علمية مُختلفة (الكيمياء والطاقة والهندسة الكيميائية) على مستوى الشرق الأوسط.

ونوه التقرير إلى تقدم ترتيب المعهد (6) مراكز في تصنيف Scimago الدولي للنشر العلمي، ليُصبح في المرتبة الـ(12) مقارنةً بالمرتبة الـ(18) في تصنيف عام 2019.

واستعرض التقرير المشروعات البحثية التي تم تمويلها خلال عام 2021، حيث بلغ عدد المشروعات البحثية 11 مشروعًا، بإجمالي تكلفة تبلغ 34 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن معهد بحوث البترول قام بتنظيم 28 دورة تدريبية شارك فيها 501 من العاملين بالمعهد، وتم تنظيم 5 دورات تدريبية لعدد 36 من المُتدربين من خارج المعهد، كما قام المعهد بتنظيم زيارتين ميدانيتين شارك فيها 101 متدربًا.

ونوه التقرير إلى قيام مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO ) بالتعاون مع مركز التدريب بالمعهد بتنظيم دورة تدريبية تحت عنوان: "الاستشراف المُستقبلي للتكنولوجيات البازغة حتى تتوافق مع فرص العمل، بحضور مُتدربين من مختلف المعاهد البحثية وشركات البترول، وكذلك تنظيم دورة تدريبية مع الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تُعتبر ضمن سلسلة دورات تدريبية فى مجال براءات الاختراع، من أجل مساعدة الباحثين للوصول للاحترافية في مجال البحث العلمي الموثق ببراءات الإختراع، تحت عنوان: "المبادئ الأساسية لبراءات الإختراع وكيفية صياغة الطلب ونماذج المنفعة"، بحضور عدد من الباحثين من مُختلف الأقسام البحثية والمراكز الخدمية بالمعهد.

وأكد التقرير أن المعهد نجح في توقيع 8 اتفاقيات تعاون على المستوى المحلي خلال عام 2021، مقارنة بـ3 اتفاقيات تعاون خلال عام 2020، بينما تم توقيع اتفاق دولي خلال عام 2021.

وفي إطار استمرار المُحافظة على أنظمة الجودة، حصلت معامل مركز خدمات الضغط والحجم والحرارة (PVT) بالمعهد على شهادة "ISO/IEC 17025/2017" دوليًا، للعام الخامس على التوالي، طبقًا للإصدار الجديد من قِبل المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" والمُعتمد من (ILAC)، وحصل المعهد على شهادة (2018/ ISO45001)، وهو استحداث لشهادة (OHSAS 18001) للسلامة والصحة المهنية، طبقًا للمواصفات العالمية، كما تم تمديد الثقة في معامل مركز خدمات وتطوير الكيماويات، ومعامل المعمل المركزي للخدمات للعام الثاني عشر على التوالي، طبقًا للإصدار الجديد للمواصفة الدولية "ISO/IEC 17025/2017"، وتم تمديد الثقة لشهادتي (ISO9001/2015) لنُظم الإدارة بالمعهد، و(ISO14001/2015) لشئون البيئة، والتي وفرت بيئة آمنة تُحافظ على سلامة وصحة العاملين بالمعهد، وتطبيق معايير السلامة الدولية والممنوحة من شركة RUSSIAN REGISTER المُعتمدة دوليًا من الشركة العالمية IQNET.

وأوضح التقرير أنه تم اختيار عدد (13) باحثًاً ضمن قائمة ستانفورد أعلى 2% من علماء العالم، الأكثر استشهادًا في مُختلف التخصصات، طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، حيث يُبنى الاختيار على عدة عوامل أهمها (قوة النشر العلمي الدولي وعدد الاستشهادات العلمية بالأبحاث، والمُشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية في المجلات الرصينة).

وصرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تزايد عدد البحوث المنشورة دوليا من جانب معهد بحوث البترول، وزيادة عدد مشروعات المعهد، وزيادة عدد علماء المعهد في قائمة استانفورد للعلماء الأكثر استشهادًا، والاتفاقيات الدولية التي عقدها المعهد هذا العام، تعكس جميعها التقدم الملحوظ الذي شهده أداء المعهد، ويأتي دور المعهد مواكبا لسياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، حيث تعمل جميعها فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.