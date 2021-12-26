/668289/تقرير-يرصد-حصاد-قطاعات-وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-لعام-2021
قدم الدكتور ياسر مصطفي مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطةوإنجاز المعهد خلال عام 2021، حيث استعرضه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
دوت الخليج
حقق المعهد طفرة في النشر العلمي الدولي، بزيادة النشر للمجلات التي تنتمي إلى قاعده بيانات Scopus، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة 408 بحثًا خلال عام 2021، مُقارنة بـ349 بحثًا خلال عام 2020، كما أن الأبحاث المنشورة خلال 2021 أكثر توافقًا وانسجامًا مع استراتيجية الدولة 2030، كما زاد عدد المجلات المُفهرسة التي تم النشر بها من 99 مجلة علمية مُفهرسة في عام 2020 إلى 165 مجلة علمية مُفهرسة خلال عام 2021.
وحصلت المجلة المصرية للبترول على التميز العلمي Q1، والمركز الأول في 3 مجالات علمية مُختلفة (الكيمياء والطاقة والهندسة الكيميائية) على مستوى الشرق الأوسط، وتقدم ترتيب المعهد (6) مراكز في تصنيف Scimago الدولي للنشر العلمي، ليُصبح في المرتبة الـ(12) مقارنةً بالمرتبة الـ(18) في تصنيف عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن المشروعات البحثية التي تم تمويلها خلال عام 2021، حيث بلغ عدد المشروعات البحثية 11 مشروعًا، بإجمالي تكلفة تبلغ 34 مليون جنيه، مضيفًا: “أن معهد بحوث البترول قام بتنظيم 28 دورة تدريبية شارك فيها 501 من العاملين بالمعهد، وتم تنظيم 5 دورات تدريبية لعدد 36 من المُتدربين من خارج المعهد، كما قام المعهد بتنظيم زيارتين ميدانيتين شارك فيها 101 متدربًا”.
8 اتفاقيات تعاون لمعهد البحوث البترولية
وأكد التقرير أن المعهد نجح في توقيع 8 اتفاقيات تعاون على المستوى المحلي خلال عام 2021، مقارنة بـ3 اتفاقيات تعاون خلال عام 2020، بينما تم توقيع اتفاق دولي خلال عام 2021، كما تم اختيار عدد (13) باحثًاً ضمن قائمة ستانفورد أعلى 2% من علماء العالم، الأكثر استشهادًا في مُختلف التخصصات، طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، حيث يُبنى الاختيار على عدة عوامل أهمها (قوة النشر العلمي الدولي وعدد الاستشهادات العلمية بالأبحاث، والمُشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية في المجلات الرصينة).
كما صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تزايد عدد البحوث المنشورة دوليا من جانب معهد بحوث البترول، وزيادة عدد مشروعات المعهد، وزيادة عدد علماء المعهد في قائمة استانفورد للعلماء الأكثر استشهادًا، والاتفاقيات الدولية التي عقدها المعهد هذا العام، تعكس جميعها التقدم الملحوظ الذي شهده أداء المعهد، ويأتي دور المعهد مواكبا لسياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، حيث تعمل جميعها فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.
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