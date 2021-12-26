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يلتقي فريق أستون فيلا الإنجليزي أمام فريق تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج تردد القنوات الناقلة مباراة أستون فيلا وتشيلسي بث مباشر:

تردد القنوات الناقلة مباراة أستون فيلا وتشيلسي

ومن المقرر أن تذاع عبر تردد TVPlay Sports التردد / 11804 أفقي معدل الترميز – 27500 القمر – Astra 4A.

ترتيب الفريقين فى الدوري

ويحتل فريق أستون فيلا المركز العاشر برصيد 22 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق تشيلسي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة من أصل 18 مباراة.

انتهت أحداث مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح فيلا، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جاكوب رامزي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 34 من عمر المباراة، وسجل أولي واتكنز الهدف الثاني، في الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء.

موقف الفريقين في الدوري

وغاب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن المشاركة ، والإكتفاء بمشاهدة المباراة من على دكة البدلاء.

تشكيل أستون فيلا أمام نوريتش سيتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: كاش، كونسي، مينجيز، تارجيت.

خط الوسط: دوجلاس لويز، بوينديا، ماكجين.

خط الهجوم: واتكينز، أشلي يونج، جاكوب رامسي.

فيروس كورونا يضرب الدوري الإنجليزي

مازال فيروس كورونا يهدد استمرار مباريات الدوري الإنجليزي بشكل مستمر خلال الفترة القادمة، وتوغل داخل معظم الأندية وهذه المرة أمام مانشستر يونايتد.

ولم يتدرب فريق مانشستر يونايتد بشكل متواصل خلال تدريبات اليوم، وذلك بسبب ظهور حالات غيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وكان مانشستر يونايتد قد واجه نوريتش سيتي ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الإنجليزي، وتمكن من الفوز بهدف نظيف فقط عن طريق كريستيانو رونالدو.

وذكرت تقارير صحفية أن سيتم عزل جميع اللاعبين من أجل الحفاظ عليهم ومعرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

تصريحات محمود حسن تريزيجية

أكد محمود حسن تريزيجية، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أنه عانى في بداية مسيرتة في أوروبا بسبب اسم الشهرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “الحكاية” “تسميتي باسم تريزيجية، كان من الكابتن بر رجب، مدربي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لأنني كنت هداف دوريات الشباب لمدة 5 مواسم على التوالي”.

وتابع “عندما تواجد في انجلترا كان الجميع يسألني ما سبب تسمية تريزيجية، فكنت أشرح لكل من يتحدث معي، وفي النهاية الجميع أقتنع بالأمر وتعودوا عليه”.