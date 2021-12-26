/668283/نورا-علي-الرئيس-السيسى-حول-حلم-صعيد-مصر-إلى-حقيقة-ليعيش-عصره-الذهبى

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن حزمة المشروعات القومية العملاقة التي يفتتحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم بعد يوم ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" والنهضة التنموية والخدمية المتكاملة التي نشاهدها على أرض الجمهورية الجديدة تؤكد أن حلم صعيد مصر تحول إلى حقيقة وأصبح يعش الآن عصره الذهبى ، مؤكدة أن الطفرة التنموية الكبيرة التي يشهدها صعيد مصر لها مردود إيجابى قوى على قطاع السياحة .

دوت الخليج يرصد تعليق نورا علي على افتتاحات الصعيد

افتتاحات الصعيد

وأضافت رئيس سياحة النواب أن صعيد مصر يشهد الآن طفرة كبيرة واهتمام غير مسبوق من جانب الدولة المصرية لتحقيق نهضة تنموية بقطاع الصعيد وخلق تنمية حقيقية وملموسة وسريعة قادرة على تحسين مستوى الحياة وتوفير فرص عمل للشباب للعيش الكريم وتحسين بيئة الاستثمار وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

تنمية الصعيد

وأشادت النائبة نورا على بمحور كلابشة العملاق فوق النيل بمحافظة أسوان الذى تم افتتاحه ضمن عدد من المحاور العرضية فوق النيل بصعيد مصر، مؤكدة على أهمية هذا المحور الذى يعد شريان تنمية ويربط الصعيد بالقاهرة من خلال الطريق الصحراوي الغربي بطريق ( القاهرة – أسوان ) الزراعي الغربي عابراً نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي ( القاهرة – أسوان ) .

وقالت النائبة نورا على أن المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الدولة في محافظات صعيد مصر تاريخ جديد من الإنجازات التي تتم على أرض الواقع بعد سنوات من التهميش ، ونقلة نوعية جاءت لرفع مستوى الحياة للمواطنين المقيمين في محافظات الصعيد ووضعهم على الخريطة للاستفادة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والتكنولوجية في جميع القطاعات داخل الدولة المصرية ، بالإضافة للمروع القومى العملاق الضخم مبادرة " حياة كريمة " التي يحظى الصعيد منها بنصيب الأسد لوجود الكثير من القرى والنجوع التى تحتاج للدعم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية بشكل حضارى يليق بالريف المصرى القادم بقوة داخل الدولة .