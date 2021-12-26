شيرين تُحرج إعلامية بسبب صاحبة السعادة.. مصدر لـ دوت الخليج: ادعت المرض من أجل المال

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آثارت النجمة شيرين عبد الوهاب الجدل في الأسابيع الماضة وذلك بسبب انفصالها عن زوجها حسام حبيب بعد قصة حب كبيرة وزواج دام لسنوات. وكذلك بعدما ظهرت للجمهور بعد غياب بدون شعر. لتتهاتف القنوات والإذاعات لاستضافة شيرين للحديث عن ما حدث معها خلال الفترة الماضية والذي جعل منها حديث مواقع التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج تكشف مفاجأة تخص شيرين وكيف خدعت مذيعة نجوم FM

علم موقع دوت الخليج من مصادره، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد اتفقت على الظهور في برنامج "أجمد 7 الساعة 7" مع المذيعة جيهان عبد الله، لكنها اعتذرت بعد ذلك، وقال المصدر: "كان من المفترض أن تحل ضيفة على برنامج أجمد 7 الساعة 7، وانتظرتها الإعلامية جيهان عبدالله في نجوم FM إلا أن شيرين خدعت الإعلامية وادعت أنها اصيبت بنزلة برد شديدة جعلتها تعتذر عن الحضور".

وتابع المصدر حديثه، وقال: "شيرين لم تُصاب بنزلة برد مثلما ادعت ولكنها كانت قد اتفقت على حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة، والتي تقاضت مقابله مبلغ ضخم مقابل ظهورها هي وابنتيها. كما تم وضع شرط وهو الا تظهر في أي قناة أو برنامج لحين عرض الحلقة".

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شيرين ضيفة صاحبة السعادة في رأس السنة

وعلى جانب آخر تحل الفنانة شيرين وبناتها مريم وهنا ضيوفًا ليلة رأس السنة مع الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc ببرنامج صاحبة السعادة، ليكون أول ظهور رسمي لها عقب أزمتها الأخيرة، وأول لقاء لها برفقة بناتها على التليفزيون.

انفصال شيرين وحسام حبيب

وفوجئ الجمهور بخبر انفصال الفنانة شيرين وزوجها حسام حبيب منذ أسابيع، بعد عدة خلافات حدثت بينها، وظهرت في أول حفل لها عقب الانفصال وهي حالقة الشعر. ثم طرحت عدة أغاني من بينها أغنية "القماص"، و"بحلفلك"، و"ممكن نغلط"، و"حبيبي"، و"حيران"، و"وحشتني حبيبتي"، و"بشتاق لك"، "خسرت حاجة"، وحققت شيرين عبد الوهاب في هذا النشاط الفني الذي ظهر عليها عقب الانفصال الملايين من المشاهدات على قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث اشاد بها الجمهور وعبر عن اشتياقه لها.