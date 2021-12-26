/668292/إعادة-العضوية-بـ-3-آلاف-جنيه-مشروع-قانون-جديد-لتعظيم-موارد-نقابات-المهن-التمثيلية

دوت الخليج

يهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا ما أدوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافاً إليه مبلغ 3 آلاف جنيه رسم إعادة القيد، وتحسب لهم مدد الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش.

مشروع قانون جديد لتعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية

هذا وتشهد لجان مجلس النوب النوعية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة عدد من الموضوعات الساخنة، حيث فرض عقوبة السجن المؤبد «على من يعتدى على الأطباء»، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الاذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة ( سوبر جيت) بحضور د.محمد معيط، وزير المالية، وأيضا مناقشة موازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2021/2022.

أيضا تشهد مناقشة معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية، وأزمة تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بجانب نظر تعديلات قانون ذوى الإعاقة «المقدمة من الأغلبية والتنسيقية» حيث تشهد لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، الأحد اســتعراض مشـروعي القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، و النائبة/ دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانونرقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.