30 مليون لاجئ حول العالم.. وآليات مصرية ناجحة لرعاية المهاجرين

جدة - نرمين السيد - وسلط التقرير الضوء على مفهوم اللجوء وأسبابه وأنواعه، بالإضافة إلى بعض المفاهيم ذات الصلة، ومن أبرزها النزوح والهجرة وإعادة التوطين واللجوء البيئى، كما استعرض الأرقام والمؤشرات الخاصة بأزمة اللاجئين حول العالم، وألقى الضوء على دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى الاستجابة للأزمة، وسياسات التعامل الدولى مع أزمة اللاجئين، بالإضافة إلى تناوله لأبرز أزمات اللجوء العالمية فى الوقت الراهن.

وأشار مركز المعلومات إلى أنه وفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن عدد اللاجئين حول العالم قد ارتفع من 16 مليون لاجئ فى عام 2010 إلى حوالى 30.5 مليون شخص فى يونيو 2021، منهم 20.7 مليون شخص حول العالم يصنفون ضمن اللاجئين تحت ولاية المفوضية، و5.7 مليون شخص لاجئون فلسطينيون تحت ولاية الأونرا، و4.1 مليون شخص من طالبى اللجوء.

وأضاف المركز أن بيانات المفوضية تشير إلى أن 86% من اللاجئين على مستوى العالم تستضيفهم دول نامية، فى حين تستضيف الدول المتقدمة 14% من اللاجئين، كما أن 68% من اللاجئين يأتون من 5 بلدان فقط هم سوريا بنسبة 27% وفنزويلا بنسبة 16% وأفغانستان بنسبة 11% وجنوب السودان بنسبة 9%، وميانمار بنسبة 5%، فى حين تأتى نسبة الـ 27% المتبقية من باقى الدول حول العالم.

وأوضح التقرير أبرز أزمات اللاجئين عالميا، حيث أشار إلى أزمة اللاجئين بسبب الصراع فى منطقة تيجراى بإثيوبيا، حيث تعد السودان هى الوجهة الأولى للفارين من الحرب فى تيجراى، وبحسب أحدث تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فى سبتمبر 2021، فقد فر نحو 55 ألف إثيوبى من إقليم تيجراى إلى السودان، وتوجه نحو 48 ألفا منهم إلى ولايتى كسلا والقضارف الحدوديتين، وهناك تقديرات تشير إلى أن إجمالى أعداد الإثيوبيين الفارين من الحرب بتيجراى إلى السودان تقدر بنحو 60 ألف طالب لاجئ إثيوبى فى الولايات الواقعة على الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا، ومن ثم يمكن القول إن الأعداد المعلنة حتى الآن تتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف شخص إلى السودان، الأمر الذى يثقل كاهل السودان بمزيد من الأعباء؛ إذ يستضيف السودان نحو 1.1 مليون لاجئ، وعلاوة على موجات اللاجئين الإثيوبيين من إقليم تيجراى، هناك ملايين من النازحين داخليا إثر اندلاع الحرب بالإقليم، والذين تقدر أعدادهم بنحو 2.1 مليون نازح من إقليم تيجراى، و250 ألف نازح من إقليم أمهرا، و112 ألف نازح من إقليم عفر، وذلك على خلفية انتقال مسرح العمليات العسكرية للأقاليم المجاورة لإقليم تيجراى

وتشير التقديرات إلى أن اللاجئين الأفغان يمثلون حاليا أحد أكبر جموع اللاجئين على مستوى العالم؛ حيث يوجد 2،6 مليون لاجئ أفغانى مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول العالم، 90% منهم (2،2 مليون أفغانى) فى إيران وباكستان، وهى أعداد مرشحة للزيادة.

وتعد أزمة اللاجئين السوريين الأكبر من نوعها على الصعيد العالمى فى السنوات الأخيرة، والتى تؤول بصفة رئيسة إلى الصراع الذى اندلع فى سوريا عام 2011، مما دفع 6.6 مليون سورى للفرار من البلاد بحثا عن ملاذ آمن، وطلب اللجوء فى أكثر من 130 دولة حول العالم، ولكن الغالبية العظمى منهم (حوالى 5.6 مليون شخص) يعيشون فى دول الجوار السورى، وقد أشار التقرير إلى أن 66.3% من اللاجئين السوريين فى دول الجوار من النساء والأطفال، وأن 92% منهم يعيشوا فى المناطق الريفية والحضرية بينما يعيش 5% فقط فى مخيمات اللاجئين، حيث يعيش 1 فقط من كل 20 لاجئ فى المخيمات.

وأشار التقرير إلى سياسات التعامل الدولى مع أزمة اللاجئين بالتطبيق على حالة دولة ألمانيا، حيث أشار التقرير إلى أنه وفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فى مارس 2021، تحتل ألمانيا المرتبة الخامسة فى قائمة الدول التى تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين على مستوى العالم؛ إذ تبلغ أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا نحو 1،14 مليون لاجئ. وفى عام 2020، كانت ألمانيا ثانى أكبر دولة قدمت دعما ماليا للمفوضية، وخلال العام الجارى، وصلت طلبات اللجوء التى استقبلتها ألمانيا حوالى 131،732 طلب لجوء، وتصدر كل من سوريا، وأفغانستان، وإريتريا، والعراق، وإيران النسبة الكبرى من اللاجئين إلى ألمانيا، مشيرا إلى ان خطة العمل الوطنية الألمانية لاندماج اللاجئين ترتكز على أربع محاور هى التعليم المبكر، والتدريب المتقدم، وسوق الحياة المهنية، والدمج المحلى.

وتناول التقرير سياسة مصر تجاه اللاجئين، حيث أشار إلى أن مصر تستضيف لاجئين وطالبى لجوء من عدد من الدول، حيث تتوافر عوامل جذب فى مصر، تجذب طالبى اللجوء للقدوم إليها، فى مقدمتها سياسة الدولة التى تقوم على دمج اللاجئين ورفض إقامتهم فى مخيمات أو على الحدود، يضاف لذلك أوضاع الاستقرار السياسى، وسهولة العيش فى البلاد، مضيفا أن أطرا قانونية تحكم سياسة مصر تجاه اللاجئين منها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 بشأن اللاجئين، وإعلان نيويورك لعام 2016، والميثاق العالمى بشأن اللاجئين.

وأكد التقرير أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لدعم اللاجئين على الأراضى المصرية؛ حيث يعيش معظم اللاجئين وطالبى اللجوء فى المناطق الحضرية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وليس فى مخيمات كما هو حال غالبية دول العالم، كما أتاحت مصر للأطفال اللاجئين من الدول العربية والبالغ عددهم ما يتجاوز 65 ألف طالب حق الالتحاق بالمدارس الحكومية على قدم المساواة مع الطلاب المصريين، كما يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء إلى مصر بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية على نفس قدم المساواة مع المواطنين المصريين بما فى ذلك شمولهم داخل منظومة التأمين الصحى الشامل.

وفى هذا الإطار، أطلقت وزارة الخارجية المصرية ومنظمة الأمم المتحدة فى مصر المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين فى 4 نوفمبر 2021، وهى مبادرة من الحكومة المصرية وشركاء الأمم المتحدة فى مصر والتى تجمع بين الحكومة والأمم المتحدة وشركاء التنمية والجهات المانحة، والتى تستهدف تعزيز التنسيق وتعبئة الموارد لتحقيق مكاسب التنمية المستدامة طويلة الأجل للمهاجرين واللاجئين، وطالبى اللجوء والمجتمعات المضيفة لهم، وتعزيز الاندماج الاجتماعى.

وكانت الجهود المصرية فى هذا الصدد مقدرة خلال الفترة الماضية من جانب العديد من الجهات الدولية، حيث أشاد جون جبور الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية بمصر، وكريم أتاسى ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر بإدراج ضيوف مصر من اللاجئين وطالبى اللجوء ضمن حملة 100 مليون صحة لعلاج المصابين بالتهاب الكبد الوبائى مجانا على قدم المساواة مع المصريين، كما أشاد لوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر على تأكيد مصر الدائم اهتمامها الاستثنائى والتزامها تجاه كل اللاجئين الموجودين بأرضها.

وأشادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باستقرار بيئة الحماية للاجئين فى مصر، فى ضوء حسن ضيافة اللاجئين السوريين من جانب الحكومة المصرية.