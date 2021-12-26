2021 عام مميز للآثار.. استرداد آلاف القطع وافتتاحات تاريخية برعاية السيسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى للتنمية المستدامة 2030، حيث تتضمن رؤية الوزارة تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة تسهم فى تعزيز الاقتصاد القومى للبلاد، من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضارى المصرى الفريد للأجيال القادمة والبشرية.

وتتضمن رسالة الوزارة كذلك النهوض بقطاعى السياحة والآثار فى مصر والاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتهما، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهما لزيادة القدرة التنافسية لمصر، من خلال تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمى.

كما تتضمن رسالة الوزارة تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحى محليا ودوليا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق وكافة الفئات خاصة ذات الإنفاق المرتفع، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعى السياحى والأثرى، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.

وشهد عام 2021 عدة تسهيلات قدمتها وزارة السياحة والآثار لقطاع الآثار منها مد إعفاء جميع الكافتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتخفيض بنسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهرى نوفمبر وديسمبر2021 ويناير 2022.

وأرجأت الوزارة تطبيق زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية إلى مايو 2022 والتى كان من المقرر زيادتها فى نوفمبر 2021، بالإضافة إلى تخفيض 50% على أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة "شتى فى مصر" (يناير – مايو 2021).

وتم كذلك السماح للقنوات المصرية والعربية والأجنبية بإجراء برامج حوارية مجانا بالمواقع والمتاحف الأثرية من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2021.

وفى إطار دعم وزارة السياحة والآثار لجهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، تم إعفاء الأطقم الطبية وأسرهم من رسوم تذاكر جميع المتاحف والمواقع الأثرية خلال عام 2021.

وحدثت الوزارة ضوابط إقامة الأنشطة والفعاليات والتصوير التجارى بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار لتكون أكثر جاذبية.

وفى إطار التحول الرقمى، قامت الوزارة برقمنة 14 مليون ورقة من مستندات ووثائق وملفات الوزارة فى إطار الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وإطلاق الموقع الإلكترونى الرسمى للمتحف القومى للحضارة المصرية وأول منصة حجز للتذاكر الإلكترونية.

وشهدت عددا من المواقع الآثرية والمتاحف تفعيل التذاكر الإلكترونية، ومن تلك المواقع (منطقة أهرامات الجيزة، المتحف المصرى بالتحرير، المتحف القومى للحضارة المصرية، معابد الأقصر والكرنك والدير البحرى، وادى الملوك، متحف شرم الشيخ ومتحف الغردقة).

كما تم فى العام الذى أوشك على الانتهاء، إطلاق الموقع الإلكترونى الجديد للمتحف المصرى بالتحرير، وبدء تشغيل المرحلة الأولى من ماكينات الدفع الإلكترونى لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك.

وشاركت مصر كذلك فى معرض (إكسبو دبى) Expo 2020 Dubai ممثلة بوزارة السياحة والآثار بعرض قطعة أثرية، ومجموعة من المستنسخات لقطع أثرية، والمواد الترويجية.

وفى إطار التعاون الدولى، تم توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون فى مجال الآثار والمتاحف، وتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال المتاحف بين هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية ومتحف التاريخ الوطنى بجهورية ألبانيا.

وشاركت وزارة السياحة والآثار فى المؤتمر الـ 24 للأثريين العرب، وفى الدورة الـ 25 لمؤتمر الآثار والتراث الحضارى فى الوطن العربى والذى نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( ألكسو) فى مدينة نواكشوط بموريتانيا.

وفى إطار الاهتمام بالكوادر البشرية، تم ترقية 5791 موظفا بالمجلس الأعلى للآثار خلال عام 2021 إلى المستويات الوظيفية الأعلى مباشرة.

وقامت الوزارة بجهود عديدة لرفع الوعى السياحى والأثرى، حيث تم إطلاق وتنظيم مجموعة من المبادرات والبرامج والمسابقات والدورات التدريبية لرفع الوعى السياحى والأثرى لاسيما بين الأطفال وطلبة المدارس، ومنها على سبيل المثال: برنامج "بصيرة الفن"، برنامج "آثارك حقك تعرفها"، مبادرة "حكايتنا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برنامج "ملوك الموكب" على هامش فعالية موكب نقل المومياوات الملكية، مسابقة فنية لرسوم الأطفال بمناسبة الاحتفال بيوم التراث العالمى، مسابقة "صورة وفزورة" للأطفال أقل من 12 عاما، ورشة افتراضية لتعليم الهيروغليفية للأطفال من خلال برنامج (زووم).

كما تم تنظيم مجموعة من الزيارات إلى قصر البارون، وقصر المانسترلى بالمنيل، والمتحف القومى للحضارة المصرية، وتنظيم رحلات للمتاحف والمناطق الأثرية للأطفال بلا مأوى.

وفى إطار افتتاحات مشروعات الآثار والمتاحف خلال عام 2021، تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك، وإعادة فتح مقبرة رمسيس الأول للزيارة بعد ترميمها.

كما تم افتتاح المحطة الأولى والثانية والثالتة من مشروع إعادة إحياء "مسار العائلة المقدسة"، بعد تطويرها وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والتى شملت المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود بمحافظة الغربية، والمنطقة المحيطة بكنيسة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر الشيخ، وموقع تل بسطا بمحافظة الشرقية.

وشهد العام 2021 كذلك، افتتاح مشروع تطوير وترميم معبد إيزيس بمدينة أسوان، وافتتاح مشروعى تطوير منطقتى الشيخ حمد والحواويش الأثريتين بسوهاج، وافتتاح أول مصنع للمستنسخات الأثرية.

كما تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات بالمتحف القومى للحضارة المصرية، واستقبال موكب المومياوات الملكية، وافتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير بعد مشاركة الوزارة فى تطويره بوضع مسلة وكباش أثرية، وتطوير واجهة المتحف المصرى بالتحرير، وتحديث نظم الإنارة الخارجية به.

وشهد العام 2021 كذلك إدراج المتحف المصرى بالتحرير على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمى، وإطلاق مدفع رمضان من قلعة صلاح الدين الأيوبى لأول مرة وذلك بعد توقف دام 30 عاما، والانتهاء من ترميم قبة قانصوة أبو سعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافتتاح مشروع ترميم قبة الإمام الشافعى بالتعاون مع وزارة الأوقاف وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

كما تم كذلك افتتاح متحفى مطار القاهرة الدولى بصالتى 2 و3، واعتماد لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) تسجيل المتحف المصرى بالتحرير، ومدينة شالى بواحة سيوة، وقصر البارون بحى مصر الجديدة.

وافتتحت الوزارة كذلك بافتتاح أعمال مجموعة من الآثار الإسلامية (سبيل الأمير شيخو – ضريح الشرفا – سبيل رقية دودو – سبيل مصطفى سنان – واجهة حمام بشتاك – سبيل حسن أغا كوكليان)، وافتتاح وكالة الجداوى الأثرية بالأقصر بعد الانتهاء من ترميمها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وافتتاح مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة والتى بدأ مشروع ترميمها عام 2006.

كما تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم مسجد الطنبغا الماردانى بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان وبتمويل من الاتحاد الأوروبى، وافتتاح مشروع الكشف عن طريق الكباش بالأقصر، وتنظيم فعالية ترويجية بالأقصر بهذه المناسبة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى إطار مشروعات الآثار والمتاحف الجارى تنفيذها، فبالنسبة للمتحف المصرى الكبير فقد تم إنجاز حوالى 99% من إجمالى حجم الأعمال الهندسية، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى والمعدنى لمبانى المتحف وأعمال التشطيبات الداخلية، و98% من أعمال أرضيات الساحات الخارجية والزراعات، و96% من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و92% من أعمال الطرق الخارجية المحيطة بالمشروع، 99.8% من واجهات المتحف ومن قاعات الملك توت عنخ آمون.

كما تم نقل وترميم أكثر من 55 ألف قطعة أثرية إلى المتحف، وتوقيع التعاقد مع تحالف "حسن علام" لتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، والانتهاء من تثبيت 100% من القطع الثقيلة بالبهو والدرج العظيم، والانتهاء من عرض أكثر من 65% من مجموعة الملك توت عنخ آمون بفتارين العرض بعد تثبيت 100% من الفتارين،وتم كذلك نقل مركب خوفو الأولى من منطقة الأهرامات الأثرية إلى المتحف المصرى الكبير.

وبالنسبة لقصر محمد على بشبرا، فقد بلغت نسبة التنفيذ بقصر الفسقية 100 %، وتم الانتهاء من ترميم كشك الجبلاية، وبالنسبة لمشروع خفض المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية فقد بلغت نسبة التنفيذ 98.5%، كما بلغت نسبة التنفيذ فى مشروع تطوير المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية 92%.

وشهد العام 2021 كذلك عدة اكتشافات أثرية مهمة، من أبرزها الكشف عن مدينة باسم "صعود آتون" يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث بغرب الأقصر، والعثور على لوحة أثرية بأرض مملوكة لأحد المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، وقيامه بتسليمها للجهات المعنية، وقيام المجلس الأعلى للآثار بصرف مكافأة له.

كما تم الكشف عن حطام سفينة حربية تعود للعصر البطلمى، وبقايا منطقة جنائزية تعود لبداية القرن الرابع قبل الميلاد بمدينة هيراكليون الغارقة بخليج أبى قير بالإسكندرية.

وخلال العام الذى أوشك على الانتهاء، تم افتتاح عدد من المعارض الخارجية المؤقتة للآثار، التى تعد مصدرا هاما للموارد المالية للوزارة، بالإضافة إلى دورها الترويجى لمصر، منها افتتاح معرض "شطر المسجد" للجمهور بالمملكة العربية السعودية (لأول مرة)، بمتحف اثراء بمدينة الظهران.

كما تم سفر تابوت خشبى ملون من اكتشافات منطقة سقارة الأثرية للعرض فى الجناح المصرى بمعرض Expo 2020 Dubai، وافتتاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبالنسبة للآثار المستردة خلال عام 2021، فقد تم استرداد 5266 قطعة أثرية من عدد من الدول الأجنبية هى: الولايات المتحدة الامريكية وهولندا وفرنسا واسبانيا وإسرائيل وسويسرا وبلجيكا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا.

كما تم استرداد 5000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية منها مخطوطات وقطع من البردى وعدد من الأقنعة الجنائزية وأجزاء من توابيت ورؤوس تماثيل.

وتم كذلك استرداد 95 قطعة أثرية من إسرائيل عبارة عن موائد قرابين وتماثيل من البرونز للآلهة وجزء من تابوت خشبى وبعض تماثيل الأوشابتى وقطعتين من ورق البردى، واسترداد تمثالين من التراكوتا ( طين محروق) من العصور اليونانية والرومانية من إيطاليا.

كما تم استرداد 3 قطع أثرية من العصور المصرية القديمة واليونانية من العاصمة البريطانية لندن، وسبق أن سافر الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى باريس برفقة المستشار حمادة الصاوى النائب العام والمشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار لاسترداد 115 قطعة أثرية.

وشهد 2021 كذلك استرداد تمثالين أثريين من الحجر من بلجيكا، واسترداد بعض الأوانى من الألباستر منها أوانى كانوبية، وتماثيل خشبية وروؤس تماثيل من الجرانيت من أسبانيا.

كما تم خلال العام 2021 (حتى شهر نوفمبر) ضبط عدد 813 قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.

وبالنسبة لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، فقد تم التعاقد مع شركات متخصصة لتقديم وتشغيل الخدمات بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة، قلعة صلاح الدين، قصر المانسترلى، متحف شرم الشيخ، قصر الأمير محمد على بالمنيل.

وتعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات لتوفير الحمامات ذاتية التنظيف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتشغيل خدمات السيارات الكهربائية ببعض المواقع الأثرية، وإطلاق المرحلة الثانية من حملة تنظيف وصيانة التماثيل بالميادين الكبرى بالمحافظات.