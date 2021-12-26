ضبط سيدة بالإسماعيلية لإنتحالها شخصية أخرى والإستيلاء على بطاقة دفع إلكترونى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية).. بتضررها من قيام أحد الأشخاص بإنتحال شخصيتها والإستيلاء على بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها والصادرة لها من أحد البنوك، دون أن تقوم بإستلامها وقيامه بسحب مبلغ مالى، ومطالبة البنك لها سداد ذلك المبلغ المالى دون وجه حق.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى زميلات المُبلغة فى العمل- مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) مستغلة طبيعة علاقتها بالشاكية وقامت بإنتحال شخصيتها وإستلام بطاقة الدفع الخاصة بها بدلاً منها، وقامت بالإحتيال على موظفى خدمة العملاء بالبنك وتفعيل البطاقة وإستخدامها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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