شعراوي يتلقي تقريراً عن جهود ” صوتك مسموع” في حل شكاوي مبادرة...

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية تضافر وتكامل جهود كافة القطاعات العاملة بالوزارة والعمل كفريق واحد لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التنموية في المحافظات من ناحية والاستجابة لشكاوي المواطنين في ذات المحافظات من ناحية أخري ...

تلقي اللواء محمود شعراوي تقريراً عن أهم الشكاوي التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" خلال عام 2021 بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإجراءات الاستجابة لها.

وأشار اللواء شعراوي إلي تلقي "صوتك مسموع" عدد 123 شكوي تتعلق ببعض متطلبات المواطنين في القري التي ينفذ بها مبادرة حياة كريمة، وتمت الاستجابة لـ 94 شكوي منها بنسبة 76,4% من إجمالي الشكاوي، لافتاً إلي أهمية توحيد وتكامل جهود كافة القطاعات بالوزارة بهدف حل شكاوي المواطنين في قري المبادرة الرئاسية والتصدي للفقر المتعدد الأبعاد، وتوفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في محافظات مصر ومد يد العون لهم لضمان حياة كريمة لهم ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم في كل محافظة .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الشكاوي التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" تنوعت ما بين 53 شكوي تتعلق بمحور إحلال وتجديد منازل وسكن كريم وهو أحد محاور "حياة كريمة" اضافة إلي 27 شكوي تتعلق بالبنية الأساسية للقري و 24 شكوي خاصة بتوصيل مرافق، و5 شكاوي لإدارج قري بمبادرة "حياة كريمة" اضافة إلي تطوير 6 قري وإنشاء عدد 2 قري جديدة، وشكوتين تتعلق احداهما بنقل تبعية قرية من مركز الي مركز آخر والأخري خاصة بالإعفاء من مصاريف التصالح.

وأشار التقرير إلي أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت 20 شكوي تتعلق بمطالب عاجلة للمواطنين لدعم البنية الأساسية والمشروعات الخدمية في مراكز أسيوط ومنفلوط وساحل سليم وأبو تيج والبداري ومنفلوط وديروط والفتح بمحافظة أسيوط، و 14 شكوي في مراكز المنيا وأبو قرقاص ومغاغة والعدوة ودير مواس بمحافظة المنيا، و 10 شكاوي في مركز اسنا بالأقصر، وتم إدراج مطالب المواطنين في خطة العام المالي الحالي لحياة كريمة وخطة العام المالي القادم أو خطط الوزارات المركزية التي تنفذ مشروعات من خلال خطتها الاستثمارية أو الخطة التي تنفذها من خلال حياة كريمة .

وأوضح اللواء شعراوي أن "صوتك مسموع" تلقت أيضاً 8 شكاوي تتعلق بدعم احتياجات القري في مراكز بسيون وزفتي وسمنود والمحلة الكبري بالغربية، و 5 شكاوي في كل من مراكز الحسينه وصان الحجر وفاقوس بمحافظة الشرقية، والمنزلة وشربين وتمي الامديد بالدقهلية وشبين القناطر وقليوب وطوخ بالقليوبية، و 7 شكاوي في كل من مراكز اشمون والخطاطبة والشهداء بالمنوفية، ودار السلام والمراغة وجرجاو والبلينا بسوهاج، و 6 شكاوي في مراكز دشنا والوقف وقوص ونجح حمادي بمحافظة قنا .

وأضاف الوزير أن صوتك مسموع مستمرة في تلقي الشكاوي الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بما يعمل علي التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف، والاستجابة الي شكواهم والارتقاء بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستهدفة في القري المنفذه بها حياة كريمة، وتحقيق رضا المواطنين علي الخدمات المقدمة وهو ما تعمل عليه مبادرة صوتك مسموع بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى [email protected]