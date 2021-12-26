/668298/الآن-أماكن-حفلات-رأس-السنة-2022-في-مصر-جميع-الفنانين

أيام قليلة تفصلنا عن مهرجان حفلات رأس السنة 2022، التي يشارك فيها كبار الفنانين العرب ويقدم كل فنان باقة متنوعة من أفضل أغانيه لجمهوره، وبالتالي نشهد استعدادات بشكل كبير تقام من أجل الاحتفال برأس السنة الميلادية من خلال تنظيم الأماكن التي ستقام بها.

دوت الخليج يرصد أماكن حفلات رأس السنة 2022 في مصر.

حفل أحمد سعد في إجازة رأس السنة 2022

يقام حفل أحمد سعد في رأس السنة 2022 في القاهرة بمشاركة كل من المطربة شيماء المغربي، شاهيناز وحودة بندق في الجريك كامبس بالتحرير يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 من الساعة 6 مساءً إلى 12 منتصف الليل.

حفل كايروكي رأس السنة الميلادية

يقام الحفل في زيد بارك الشيخ زايد يوم 23 ديسمبر 2021.

حفل محمد عدوية

ويقام حفل محمد عدوية في رأس السنة 2022 بالقاهرة في أحد فنادق التجمع الخامس، شارع التسعين، بمشاركة يارا محمد وأحمد عامر.

حفل سميرة سعيد وحكيم وعبد الباسط حمودة

تحيي الفنانة سميرة سعيد حفل في أعياد رأس السنة 2022 بالقاهرة، ويشاركها فيه كل من حكيم وعبد الباسط حمودة.

ويقام حفل حكيم، سميرة سعيد وعبد الباسط حمودة بمناسبة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى على ضفاف النيل.

حفل رامي صبري ومحمود الليثي

وتقام حفلة رامي صبري في رأس السنة 2022 في القاهرة بفنديق تيوليب جاردنز التجمع الخامس، وذلك بمشاركة المغني الشعبي محمود الليثي.

ويشترط لحضور حفل رامي صبري في الكريسماس 2022 الدخول بالملابس الرسمية لمن يزيد عمره عن 18 سنة فقط، منع تناول الكحوليات والخمور.

حفل نيكول سابا ورضا البحراوي

وتحيي الفنانة نيكول سابا حفلها بمناسبة رأس السنة السنة 2022 يوم الخميس 30 ديسمبر الجاري من الساعة 6 مساءً إلى 12 منتصف الليل.

ويقام الحفل بالمشاركة مع المغني رضا البحراوي في الجريك كامبس بالتحرير.

حفل الفنان محمد منير

تقام في التجمع الأول Jewel Sport City يوم 24 ديسمبر الجاري.

حفل وائل جسار

ويحيي الفنان وائل جسار حفل غنائي بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس 2022 بأحد الفنادق بالقاهرة الكبرى يوم 31 ديسمبر الجاري.

حفلة ويجز

ومكان حفلة ويجز في رأس السنة في القاهرة 2022 في التجمع الخامس، فاميلي بارك بمشاركة مغني الراب ليجي سي.

حفلات رأس السنة 2022 في مركز الإبداع

ومن حفلات رأس السنة 2022 في الإسكندرية التي تم الكشف عن برنامجها احتفالات الكريسماس في مركز الإبداع والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس 30 ديسمبر 2021.

ويحيي حفلات رأس السنة في 2022 في الإسكندرية بمركز الإبداع حفل موسيقي بقيادة ميجانيو سمير عزيز ميخائيل، الساعة 7 مساءً.