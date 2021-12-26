/668299/موعد-مباراة-الاتحاد-والاتفاق-في-الدوري-السعودي

يدخل فريق اتحاد جدة السعودي مباراته اليوم الأحد أمام نظيرة الاتفاق، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 45:6 مساءً، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري السعودي

ويحتل فريق اتحاد جدة صدارة الدوري برصيد 26 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بيتما يحتل فريق الاافلق لبمركز التاسع برصيد 16 نقطة من أصل 13 مياراة خاضها الفريق.

نتيجة مباراة الاتحاد والفتح

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة الاتحاد والفتح السعودي في، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لصالح فريق الاتحاد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونجح فريق الاتحاد من افتتاح التسجيل في المباراة في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا، من خلال ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثاني في المباراة للاتحاد السعودي في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة عن طريق ايجور كورونادو.

وفي الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة تلقى مروان سعدان بطاقة حمراء، وفي الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء تلقى زياد الصحفي بطاقة حمراء، لاعب الاتحاد السعودي.

تشكيل الاتحاد السعودي أمام الفتح:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حازم الزهراني - حمدان الشمراني - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: كريم الأحمدي - عبدالإله المالكي - إيجور كورونادو.

خط الهجوم: عبدالعزيز البيشي - رومارينيو دا سيلفا - عبدالرحمن العبود.

تشكيل الفتح في المباراة:

حراسة المرمى: ماكسيم كوفال.

خط الدفاع: توفيق بوحميد، قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.

خط الوسط: ماجد كنبة، سفيان بن دبكة، جوستافو ويكهام، كويفا، علي الزقعان.

خط الهجوم: إيفان سانتيني.