/668300/السكة-الحديد-تكشف-عن-تأخيرات-القطارات-المتوقعة-اليوم

كشفت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الأحد، عن التأخيرات المتوقعة في حركة قطارات اليوم، نظرًا لاعمال التطوير الشاملة التي تقوم بها الهيئة فيبعض الخطوط، وذلك لتوفير خدمة أفضل للمواطنين وتحقيق الأمن والأستقرار في شتى القطارات.

دوت الخليج ويرصد دوت الخليج خلال السطور القليلة التالي، التأخيرات المتوقعة لقطارات اليوم الأحد، والتي أعلنت عنها هيئة السكة الحديد وجاءت كالتالي: أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالى متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :- - القاهرة / أسيوط مدة 65 دقيقة - أسيوط / أسوان مدة 65 دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة خامسا: خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد تكشف عن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.