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كشفت تقارير حديثة عن نية شركة أبل الأمريكية العملاقة في صناعة السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، والتي قد تضم تكنولوجيا فائقة التطور في البطاريات.

شركة آبل تتقدم في تصنيع سياره كهربائية ذاتية القيادة

وأكدت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية أن شركة أبل تتقدم في مشروع صناعة السيارات الكهربائية، موضحة أن هناك اختبارات تجري على برامج القيادة الذاتية في مدينة كوبيرتينو بكاليفورنيا.

تعمل باللمس

وأشار خبراء إلى الشكل الذي ستظهر عليه سيارات أبل، حيث أكدوا أن أبرز المزايا هي شاشة تحكم تعمل باللمس، بالإضافة إلى مساعد آلي ذكي يشبه نظام "سيري" المتواجد في هواتف آيفون.

وتعمل احدى الشركات البريطانية لتأجير السيارات والتي يطلق عليها Vanarama بالتعاون مع متخصصين وفنانين لرسم نموذج تقريبي للشكل الذي ستظهر عليه سيارة أبل، حيث يظهر الشكل المتوقع للسيارة المنتظرة الخطوط الأنيقة والبسيطة في جانبي السيارة.

وقال المدير التنفيذي لشركة آبل، آندي ألدرسون، إن الأخبار والتقارير حول سيارة أبل ظهرت في سنة 2014، و اثارت اهتمام الكثير منذ ذلك الوقت، حيث نجحت الشركة منذ ذلك الحين في احراز تقدم كافي لدرجة جعلتها تسعى لبناء سيارة للمستهلكين.

كما أكد أن الشركة حريصة على رؤية الشكل الذي ستبدو عليه السيارة، مضيفًا أن الأمر صار بالغ الأهمية في صناعة السيارة وحتى خارجها.

وأشار إلى أن التصميم ركز على براءات اختراع قدمتها شركة أبل، مع بناء تصميمات وجماليات متوقعة من أبل، فضلًا عن ما تسرب من معلومات عن السيارة، فهذه أبرز مؤشرات عن الشكل الذي ستتخذه السيارة.