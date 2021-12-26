/668305/بديل-النائب-المرحوم-أحمد-زيدان-يؤدى-اليمين-الدستورية-بمجلس-النوابصور-وفيديو

أدى النائب محمد طارق على، عضو مجلس النواب، اليمين الدستورية، الأحد، بديلا للنائب المرحوم أحمد زيدان،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي وافته المنية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تلقى المجلس، خطاب الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصعيد النائب محمد طارق، بديلا عن النائب الراحل أحمد زيدان.

بديل النائب المرحوم أحمد زيدان يؤدى اليمين الدستورية بمجلس النواب«صور وفيديو»

ونظم قانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية للمجلس، الموقف في حال خلو مقاعد أحد الأعضاء بسبب الوفاة، فإذا كان الراحل منتخبًا بالنظام الفردي تجرى انتخابات تكميلية، أما إذا كان منتخبًا من خلال قائمة حل مكانه العضو البديل في ذات الدائرة ومحمد طارق على السيد محمد صالح، هو بديل النائب الراحل أحمد زيدان، بالقائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع القاهرة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، سبق وأعلن خلو المقعد، وتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم اتخاذ اللازم بتصعيد البديل في القائمة الوطنية.