/668306/اعرف-أسعار-حفلات-رأس-السنة-2022-في-مصر-بالتفصيل

تقام استعدادات كبيرة من أجل الاحتفال برأس السنة الميلادية، والمقرر إحياءها من قبل عدد من أبرز نجوم الطرب لدى الجمهور العربي.

دوت الخليج يرصد أسعار حفلات رأس السنة 2022 في مصر.

حفل أحمد سعد في راس السنه

يقام حفل أحمد سعد في رأس السنة 2022 في القاهرة، بمشاركة كل من المطربة شيماء المغربي، شاهيناز وحودة بندق في الجريك كامبس بالتحرير يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 من الساعة 6 مساءً إلى 12 منتصف الليل.

و تبلغ أسعار تذاكر حفل أحمد سعد، شيماء المغربي، شاهيناز وحودة بندق 300 و500 و750 جنيهًا.

حفل كايروكي

يقام الحفل في زيد بارك الشيخ زايد يوم 23 ديسمبر 2021، وأسعار تذاكر الحفل في رأس السنة 2022 في القاهرة 300، 500 و650 جنيهًا.

حفل محمد عدوية

ويقام حفل محمد عدوية في رأس السنة 2022 بالقاهرة في أحد فنادق التجمع الخامس، شارع التسعين، بمشاركة يارا محمد وأحمد عامر.

ويقدر سعر تذكرة محمد عدوية في الكريسماس بالقاهرة مع يارا محمد وأحمد عامر 600 جنيه للفرد، شاملة وجبة العشاء.

حفل رامي صبري ومحمود الليثي

وتقام حفلة رامي صبري في رأس السنة 2022 في القاهرة بفنديق تيوليب جاردنز التجمع الخامس، وذلك بمشاركة المغني الشعبي محمود الليثي.

وتبلغ أسعار تذاكر حفل الفنان رامي صبري في رأس السنة 2022 في القاهرة 650 و1500 جنيه

ويشترط لحضور حفل رامي صبري في الكريسماس 2022 الدخول بالملابس الرسمية لمن يزيد عمره عن 18 سنة فقط، منع تناول الكحوليات والخمور.

حفل نيكول سابا ورضا البحراوي

وتحيي الفنانة نيكول سابا حفلها بمناسبة رأس السنة السنة 2022 يوم الخميس 30 ديسمبر الجاري من الساعة 6 مساءً إلى 12 منتصف الليل.

وتباع تذاكر حفلة نيكول سابا في رأس السنة بأسعار 300، 500 و750 جنيها.

ويقام الحفل بالمشاركة مع المغني رضا البحراوي في الجريك كامبس بالتحرير.

حفل الفنان محمد منير

تقام في التجمع الأول Jewel Sport City يوم 24 ديسمبر الجاري.

وأسعار التذاكر هي 300، 500 ، 1200جنيه

حفلة ويجز

ومكان حفلة ويجز في رأس السنة في القاهرة 2022 في التجمع الخامس، فاميلي بارك بمشاركة مغني الراب ليجي سي.

سعر تذكرة حفلة ويجز في رأس السنة 2022 بالتجمع الخامس في القاهرة 300 و500 جنيه.

حفلات رأس السنة 2022 في مركز الإبداع

ومن حفلات رأس السنة 2022 في الإسكندرية التي تم الكشف عن برنامجها احتفالات الكريسماس في مركز الإبداع والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس 30 ديسمبر 2021.

ويحيي حفلات رأس السنة في 2022 في الإسكندرية بمركز الإبداع حفل موسيقي بقيادة ميجانيو سمير عزيز ميخائيل، الساعة 7 مساءً.

وسعر حفل مركز الإسكندرية للإبداع في الكريسماس 2022 للفرد مقابل الدخول هو 50 جنيه.