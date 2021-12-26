أجمل رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة، مع اقتراب دخول العام الجديد يتبادل المواطنون رسائل التهنئة مع الأصدقاء والعائلة حيث الاحتفال بـ«الكريسماس»، ولذا يبحث الكثير عن صياغة أفضل وأنسب العبارات لإرسالها للآخرين.

دوت الخليج

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة

وتبادل العبارات بين الأصدقاء من أجل تبادل التهاني والمباركات، هو أمر يحرص عليه الكثير من المواطنين، حيث يعد ذلك من مظاهر المحبة والاحتفال التى يسعد بها الكثير.

ويشغل موضوع «رسائل التهنئة» محل اهتمام الكثير من المواطنين وهو ما انعكس على محرك البحث جوجل، الذى ضج بآلاف العبارات فى هذا الإطار.

ويتبادل المواطنون عبارات التهنئة بين الأصدقاء والأحباب فى هذا الوقت من كل عام، حيث الاحتفال برأس السنة الميلادي، وهو ما نشير إليه فى السطور التالية:-

عبارات للعائلة فى رأس السنة

من العبارات التى من الممكن إرسالها إلى الأخت على سبيل المثال أن تقول لها:" أختي حبيبتي كنتي سبب فى سعادتي خلال الأعوام الماضية ولا زالت سبب فى سعادتي وفرحتي مع السنة الجديدة".

وأيضًا يمكن إرسال تلك الرسالة إلى الأخت:" مرت سنة 2021 بخيرها وشرها.. أسأل الله لنا ولك فى 2022 أن يكون عامًا عامرًا بالخير والبركة والسعادة وسعة الرزق.

من الرسائل التى يستلزم إرسالها أيضًا هو توجيه رسالة مفادها:" أرجو أن يكون عام 2022 عامًا لتحقيق الأحلام والاقتراب من الله وكثرة الأعمال الصالحة وأتمنى أن يجمعنا الله فى جنته.