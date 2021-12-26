/668311/مسلسل-بيمبو-يتسبب-في-إدمان-حسن-مالك-المخدرات-ما-القصة

نجح الفنان الصاعد حسن مالك في لفت الأنظار إليه بعدما حقق نجاح ملفت في مسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي 2021، حيث أنه نجح هذه المرة من خلال شخصية شادي الذي مر بتجربة قاسية قادته إلى إدمان المخدرات والتعافي منه في إحدى المصحات.

دوت الخليج تكشف دور حسن مالك في مسلسل بيمبو

نجد أن حسن مالك "شادي" يقيم مع شقيقته هدى المفتي "لانا" بعد وفاة والدهما وتركهما وحيدين وذلك ضمن أحداث مسلسل الإثارة والأكشن بيمبو الذي عُرضت أولى حلقاته مؤخراً على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية.

حسن مالك في مسلسل بيمبو

يعيش كل من شادي ولانا في عالمه الخاص. فنجد شادي متوغلاً في عالم ألعاب الفيديو بعد تعافيه من المخدرات التي كان قد أدمنها نتيجة لإصابته بصدمة شديدة بعد مشاهدته لحادث أليم وقع لمجموعة من المراهقين.

كما نجد لانا في الأحداث تهتم بعملها كمصورة محترفة لمشاهير السوشال ميديا حتى تنقلب حياة الشقيقين رأسًا على عقب بعد اكتشاف لانا لاختفاء صديقتها سارة عبد الرحمن "مريم" في ظروف غامضة، لتلجأ إلى الديلر أحمد مالك "بيمبو" لمساعدتها في البحث عنها، وهي المغامرة التي يبدو أن شادي سيتورط معهما فيها هو الآخر.

أحداث مسلسل بيمبو

يعد مسلسل بيمبو من نوعية الأعمال الاجتماعية والتي تدور أحداثها في إطار من الإثارة والغموض والأكشن، ويتداخل فيه عالم المخدرات وجرائم القتل والإختفاء الغامضة مع عالم مشاهير السوشال ميديا.

بيمبو من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، وتأليف محمد أديب وعدد من الكتاب الشباب.ويشارك في بطولته أيضاً المغني ويجز، ملك الحسيني، محمد لطفي، سنتيا خليفة، طه الدسوقي، أحمد بسيوني، أحمد الأزعر، وعباسأبو الحسن.

من هو حسن مالك؟

حسن مالك لفت الأنظار إليه بأدائه في مسلسل لعبة النسيان العام الماضي مع الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود، حيث جسد دور مازن المصاب بمرض السكري، والذي خطف قلوب المشاهدين عندما عبر عن معاناته مع هذا المرض من خلال حضوره ضمن مجموعة العلاج النفسي الجماعي.

وفي نفس العام شارك حسن مالك في مسلسل الإثارة والتشويق وادي الجن من إنتاج منصة VIU، كما شارك في نفس العام في مسلسل إلا أنا أمام جميلة عوض في حكاية لازم أعيش وأمام درة في حكاية أول السطر.