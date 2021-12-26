/668312/تفويض-مكتب-مجلس-النواب-لتحديد-موعد-عرض-6-طلبات-مناقشة-عامة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، على تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة لـ6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.

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وجاءت الطلبات المقدمة من الأعضاء على النحو التالي:

1. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.

2. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم.

3. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.

4. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة.

5. العضو مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الاثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة.

6. العضو عبد المنعم إمام وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.

قانون هيئة الملكية والتوثيق

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة، مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس.

و أحال مشروع قـانون مقدم من النائب ضياء الدين داود و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الإدارة المحلية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير.

وتضمن مشروع القانون المقدم من النواب تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لهيئة قانونية مُستقلة تُلحق بوزير العدل ذات اختصاص قضائي في الملكية العقارية والتوثيق وفقاً لأحكام المواد أرقام (199،192،122،35،34،33) من دستور مصر، بعد مرور أكثر من 75 عام على إنشاء الشهر العقاري عام 1946 ، مشروع قانون من (305 صفحة) عبارة عن مذكرة إيضاحية من (إحدى عشر مبحثاً) لبيان التدرج التاريخي لأزمة الشهر العقاري والتوثيق في مصر تشريعياً خلال المائة عام الأخيرة ،