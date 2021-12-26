/668315/الحسيني-جلال-الصعيد-يشهد-نقلة-نوعية-كبيرة-بعد-اهتمام-الرئيس-وحياة-كريمة-مشروع-القرن-فيديو

علق النائب الحسيني ضيف عضو مجلس النواب، نائب أسيوط، على افتتاحات الرئيس السيسي للمشروعات القومية باقليم الصعيد، موضحا أن اهتمام القيادة السياسية ليس بالمدن الجديدة والقاهرة الكبرى فقط، بل وسعت دائرة اهتمامها أيضا قرى الصعيد والتي هي في صدد طفرة غير مسبوقة من التطور والرقي.

دوت الخليج

قال النائب الحسيني جلال في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أنه من أبناء محافظة اسيوط، وتشرف باهتمام الرئيس السيسي بهذه المحافظة، منوها ان حياة كريمة كان لها دور كبير في تطوير وتحسين الخدمات، حيث شملت المرحلة الأولى من المبادرة 7 مراكز، والمرحلة الثانية ستشمل عدد من المراكز الأخرى الفترة القادمة.

الحسيني جلال: الصعيد يشهد نقلة نوعية كبيرة بعد اهتمام الرئيس.. وحياة كريمة مشروع القرن

وأكد الحسيني ضيف، أن مبادرة حياة كريمة هي مشروع القرن لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتوفير حياة كريمة له ترقى بعصر الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع انتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة اسيوط بالاضافة الى عدد من المشروعات التنموية الاخري في نطاق إقليم الصعيد".