/668317/ب-وصلة-رقص-مثيرة-فيفي-عبده-تهنئ-متابعيها-بالعام-الميلادي-الجديد

حرصت الفنانة القديرة والراقصة الشرقية فيفي عبده على تهنئة متابعيها بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، وذلك على طريقتها الخاصة.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة فيفي عبده بالكريسماس.

فيفي عبده تحتفل بالكريسماس

غردت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بفيديو مثير، ظهرت خلاله وهي ترقص من أمام البحر بفستان أخضر.

وعلقت عليه قائلة: "‏يا صباح الفل، كل سنة وأنتم طيبين.. مالك كريسماس وهبني وير بحبك أوي".

على الصعيد الآخر، فجرت الراقصة الإستعراضية فيفي عبدة، مجموعة تصريحات جريئة خلال لقائها مع الإعلامية أسماء إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، والذي كشف من خلالها عن إيمانها الشديد بالحسد، والأزمات التي تعرضت له بسببه.

وقالت فيفي عبده خلال البرنامج: “أنا مؤمنة أنى بتحسد بسرعة وبداياتي مع الحسد لازم أبقى لمساه وبعمل شغلي عادي، أنا بتضرب عين عشان نغشة شويه وممكن يجي للواحد هُسهُس بسبب الحسد”.

وأضافت: “أنا مش بروح لدجالين وممكن الواحد يتغلب على كل حاجة مضيقاه بالقرآن والصلاة وأنا وولادي مش بنحب حاجات الدجل دي خالص”.

فيفي عبده في الجزء الثاني من برنامج حبر سري

ومن المقرر، أن يذاع ،اليوم الجمعة، الجزء الثاني من حلقة الفنانة فيفي عبده ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسماء إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، الليلة في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وتتحدث فيفي عبده خلال اللقاء عن أسرار حياتها، وتكشف أصعب المواقف التي مرت بها في حياتها، وكيف تخطت هذه الأزمة، كما تتحدث عن أزمتها مع السحر، وغيرها من الأمور الهامة التي تناقشها في هذه الحلقة، فضلا عن أعمالها خلال الفترة المقبلة.

تصريحات جريئة لفيفي عبده عن الرقص

وكانت قد صرحت فيفي عبده ببعض التصريحات الجريئة التي تبرز مدى حبها لمهنتها وإقتناعها بها، مشيرة إلى عدم تفكيرها في الإعتزال نهائيا والتوبة لأنها لا تجد أن الرقص بأمر خاطئ يحتاج للتوبة منه، ونرصد في تلك السطور أبرز هذه التصريحات:

- لو قابلت رب العالمين هقوله بحب الرقص.

- باخد الطاقة الإيجابية من الرقص

- اتعرفت على عبد الحليم في آخر أيامه وقالي بيقولوا عليكي يابت رقاصة شاطرة.

- صممت مدفني يشبه لمدفن عبد الحليم وأرفض يتكتب عليه لقب راقصة.

- عانيت كثيرًا من السحر ومنزلي مليئ بالأسحار التي تُلقى في بيتي من خلال الخادمات.

- أواظب على قراءة القرآن لتحصين نفسي قبل الخروج من المنزل.

- الحب على السوشيال ميديا مش مقياس لأنه ممكن يكون غدر وكذب.

- معنديش مانع أحب حد أصغر مني.

- بتعاكس من طوب الأرض وكل الأجيال بتحبني.

-لا افكر في اعتزال الرقص حاليًا، ومقتنع بده ولا حاجة للتوبة

-الراقصات الأجنبيات نجحن لرخص أجورهن ومفيش واحدة منهم مميزة

- أول ما نزل كاظم الساهر مصر جيه يتفرج عليا في night club.