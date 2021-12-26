/668321/البرلمان-يحيل-قانون-الهيئة-المصرية-للتخصصات-الصحية-المقدم-من-النائب-مكرم-رضوان-إلى-لجنة-الصحة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوابن خلال الجلسة العامة، مشروع قـانون مقدم من النائب مكرم رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة)

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة اليوم

قانون الهيئة المصرية للتخصصات الصحية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس ،وهي:

1) مشروع قـانون مقدم من النائب ضياء الدين داود و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الإدارة المحلية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير)

2) مشروع قـانون مقدم من النائبة سولاف درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. (أحيل إلى لجنة القوى العاملة)

3) مشروع قـانون مقدم من النائبة شادية خضير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية)