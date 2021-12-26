معدلات غير مسبوقة بمشروعات الإسكان خلال 7 سنوات.. وتنفيذ 788 ألف وحدة

جدة - نرمين السيد - شهد قطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية، معدلات تنمية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية، وذلك على مستوى جميع محاوره سواء كان محور بناء مدن عمرانية جديدة متكاملة أو إنشاء وحدات إسكان فى مدن قائمة، بمختلف فئاته (الاجتماعى والمتوسط والمميز) أو قطاع الخدمات والمرافق من مياه شرف وصرف صحى، وكذا مشروعات الطرق والخدمات، بخلاف تطوير المناطق العشوائية وتنميتها، فقد شهد القطاع تنفيذ آلاف المشاريع سواء تم الانتهاء منها أو يجرى تنفيذها ووصلت قيمتها إلى 1500 مليار جنيه.





وعن محور مشروعات الإسكان، فقد شهد القطاع الانتهاء من تنفيذ 788،82 ألف وحدة سكنية بتكلفة 142،96 مليار جنيه، فيما بلغ عدد الوحدات الجارى تنفيذها 347،34 ألف وحدة سكنية بتكلفة 286،26 مليار جنيه.

وتشمل المشروعات فى محور الإسكان: 501 ألف وحدة إسكان اجتماعى تم تنفيذها بتكلفة 88 مليار جنيه، وكذلك 156،5 ألف وحدة يجرى تنفيذها بتكلفة 48 مليار جنيه.. وكذلك تم تنفيذ 77،42 ألف وحدة إسكان متوسط سواء فى دار مصر أو سكن مصر، وذلك بتكلفة 23،35 مليار جنيه، وهناك 7 آلاف وحدة إسكان متميز تم تنفيذها بتكلفة 4،66 مليار جنيه، و77،7 ألف وحدة يجرى تنفيذها بتكلفة 198 مليار جنيه، وكذلك 8،1 ألف وحدة إسكان فى مشروع جنة تم تنفيذها بتكلفة 3،05 مليار جنيه، فيما يوجد 23،12 ألف وحدة يجرى تنفيذها بتكلفة 12،33 مليار جنيه.

كما تشمل المشروعات تنفيذ 195،3 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات غير آمنة بتكلفة 23،9 مليار جنيه، وكذلك يجرى تنفيذ 50،8 ألف وحدة سكنية بتكلفة 15،7 مليار جنيه.. فقد تم تخصيص 318 مليار جنيه كتكلفة تقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة.

وعن محور مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، فقد شهدت تطورا ملحوظا فى خدماتها ومشروعاتها حيث بلغت عدد المشروعات التى تم تنفيذها 1143 مشروعا بتكلفة 128،5 مليار جنيه.. فيما يجرى تنفيذ 571 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 63،4 مليار جنيه، منها 279 مشروعا لمياه تم تنفيذها بتكلفة 61،3 مليار جنيه بطاقة استعابية 11 مليون متر مكعب فى اليوم، و98 مشروعا يجرى تنفيذه بتكلفة 16،3 مليار جنيه بطاقة إستعابية 2،3 مليون متر مكعب فى اليوم.

وتتضمنت مشروعات محور المياه، 864 مشروع صرف صحى تم تنفيذها بتكلفة 67،2 مليار جنيه، بطاقة استعابية بلغت 6،9 مليون متر مكعب فى اليوم.. وكذلك يجرى تنفيذ 473 مشروع صرف صحى بتكلفة 47،1 مليار جنيه بطاقة استعابية 3،1 مليون متر مكعب فى اليوم.. كما يوجد 7400 مشروع إحلال وتجديد للشبكات والمحطات بتكلفة 13،3 مليار جنيه.