وعن محور مشروعات الإسكان، فقد شهد القطاع الانتهاء من تنفيذ 788،82 ألف وحدة سكنية بتكلفة 142،96 مليار جنيه، فيما بلغ عدد الوحدات الجارى تنفيذها 347،34 ألف وحدة سكنية بتكلفة 286،26 مليار جنيه.
وتشمل المشروعات فى محور الإسكان: 501 ألف وحدة إسكان اجتماعى تم تنفيذها بتكلفة 88 مليار جنيه، وكذلك 156،5 ألف وحدة يجرى تنفيذها بتكلفة 48 مليار جنيه.. وكذلك تم تنفيذ 77،42 ألف وحدة إسكان متوسط سواء فى دار مصر أو سكن مصر، وذلك بتكلفة 23،35 مليار جنيه، وهناك 7 آلاف وحدة إسكان متميز تم تنفيذها بتكلفة 4،66 مليار جنيه، و77،7 ألف وحدة يجرى تنفيذها بتكلفة 198 مليار جنيه، وكذلك 8،1 ألف وحدة إسكان فى مشروع جنة تم تنفيذها بتكلفة 3،05 مليار جنيه، فيما يوجد 23،12 ألف وحدة يجرى تنفيذها بتكلفة 12،33 مليار جنيه.
كما تشمل المشروعات تنفيذ 195،3 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات غير آمنة بتكلفة 23،9 مليار جنيه، وكذلك يجرى تنفيذ 50،8 ألف وحدة سكنية بتكلفة 15،7 مليار جنيه.. فقد تم تخصيص 318 مليار جنيه كتكلفة تقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة.
وعن محور مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، فقد شهدت تطورا ملحوظا فى خدماتها ومشروعاتها حيث بلغت عدد المشروعات التى تم تنفيذها 1143 مشروعا بتكلفة 128،5 مليار جنيه.. فيما يجرى تنفيذ 571 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 63،4 مليار جنيه، منها 279 مشروعا لمياه تم تنفيذها بتكلفة 61،3 مليار جنيه بطاقة استعابية 11 مليون متر مكعب فى اليوم، و98 مشروعا يجرى تنفيذه بتكلفة 16،3 مليار جنيه بطاقة إستعابية 2،3 مليون متر مكعب فى اليوم.
وتتضمنت مشروعات محور المياه، 864 مشروع صرف صحى تم تنفيذها بتكلفة 67،2 مليار جنيه، بطاقة استعابية بلغت 6،9 مليون متر مكعب فى اليوم.. وكذلك يجرى تنفيذ 473 مشروع صرف صحى بتكلفة 47،1 مليار جنيه بطاقة استعابية 3،1 مليون متر مكعب فى اليوم.. كما يوجد 7400 مشروع إحلال وتجديد للشبكات والمحطات بتكلفة 13،3 مليار جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معدلات غير مسبوقة بمشروعات الإسكان خلال 7 سنوات.. وتنفيذ 788 ألف وحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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