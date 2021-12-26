عاجل- الرئيس السيسى يشاهد فيلم «توشكى خيرك يا مصر»

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيلم، جهود الدولة للتغلب على الفجوة الزراعية، حيث يستهدف زراعة مليون فدان فى المدينة، وسلط الضوء على أهمية المشروع فى توفير فرص عمل للشباب، لحل أزمة البطالة.

وأشار إلى بدء العمل بالمشروع فى أول يوليو 2020، حيث تم شق الترع، والزراعة، ومن المقرر أن يحقق المشروع حلم الاقتراب من الاكتفاء الذاتى من القمح بشكل كبير.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع توشكى الخير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من المسؤولين.

ويعد "توشكى الخير" أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة الحياة له بعد فترة من التدهور أصابت المشروع.