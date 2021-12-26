عاجل- مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: سنظل دروعا تفتدى هذا الوطن الغالى

جدة - نرمين السيد - وأكد أن الجهاز يقوم بدعم خطط التنمية المستدامة للدولة، ويشارك فى مشروعات الإنتاج الزارعى، والحيوانى، ومنتجات الألبان، والمشروعات الغذائية، والعديد من أنشطة الخدمات المتخصصة.
جاء ذلك خلال افتتاح مشروع توشكى الخير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من المسؤولين.
وخلال الحفل، جرى استعراض آراء بعض الإعلاميين، والكتاب، حول الأزمات التى واجهها مشروع توشكى، على مدار السنوات الماضية.
ويعد "توشكى الخير" أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة الحياة له بعد فترة من التدهور أصابت المشروع.
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