مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق وتطوير الطرق بمدينة بدر (صور)

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يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدقيقة لسير العمل وسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية بالمدن الجديدة، واستمرارا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدن الجديدة بالشكل اللائق.
واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بتفقد محطة رفع المياه الجديدة بمدينة بدر، حيث تابعوا أعمال تنفيذ مكونات المحطة، والتى تشمل الأعمال الميكانيكية والمدنية، وذلك لإمداد المناطق الحديثة بالمدينة بما تحتاجه من المياه نظرا لزيادة معدلات التنمية وأعداد المقيمين بها.
وتفقد مسئولو الوزارة، مشروع توسعة وتطوير محور سعد زغلول، بداية من ميدان الحرية حتى طريق الروبيكى بطول 3 كم، والجارى تنفيذ أعمال التوسعة به ليصبح بعرض من 7.6: 11 مترا لكل اتجاه مع إضافة حارة خدمة بعرض 6 أمتار لكل اتجاه، كما تم المرور على أعمال تطوير وتوسعة الطرق فى الحيين الأول والثانى.
ووجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، بضرورة دفع الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وكذا المتابعة الدورية لسير العمل بتلك المشروعات لتنفيذ الأعمال بالكفاءة والجودة المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة أو المتأخرة فى التنفيذ.
وفى سياق متصل، أكد المهندس عمار مندور، أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال مشروع طرق منطقة الحديقة المركزية على مساحة 250 فدانا، والتى تخدم سكان المدينة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد أيضا على تنفيذ المشروع بالشكل الذى يليق بكفاءة وجودة عالية.
من جانبه أضاف المهندس أحمد عبدالرازق، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، أن المشروع بقيمة استثمارية 46 مليون جنيه، ويتضمن تنفيذ 3 أماكن انتظار سيارات و3 ميادين ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال بالمشروع قريبا، حيث تخطت نسبة الإنجاز 90%، لافتا إلى أن الأعمال التى تتم بالطرق ستساهم فى ربط المدينة بطريق الروبيكى والمنطقة الصناعية والحى المتميز مع الحى الأول.
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