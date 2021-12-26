عاجل-مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: نستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة فى توشكى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح مشروع توشكى الخير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من المسؤولين.

وأكد أن المشروع يعتمد على أنظمة الرى الحديثة، كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة التكميلية من المناحل، ومزارع الأغنام.

وأوضح أن الجهاز يدعم خطط التنمية المستدامة للدولة، ويشارك فى مشروعات الإنتاج الزارعى، والحيوانى، ومنتجات الألبان، والمشروعات الغذائية، والعديد من أنشطة الخدمات المتخصصة.

وخلال الحفل، تم استعراض آراء بعض الإعلاميين، والكتاب، حول الأزمات التى واجهها مشروع توشكى، على مدار السنوات الماضية.

ويعد "توشكى الخير" أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة الحياة له بعد فترة من التدهور أصابت المشروع.