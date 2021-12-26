الاستجابة لـ 76.4% من شكاوى صوتك مسموع بخصوص حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تلقى محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً عن أهم الشكاوى التى تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" خلال عام 2021 بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإجراءات الاستجابة لها.





وأشار شعراوى إلى تلقى "صوتك مسموع" 123 شكوى تتعلق ببعض متطلبات المواطنين فى القرى التى ينفذ بها مبادرة حياة كريمة، وتمت الاستجابة لـ 94 شكوى منها بنسبة 76,4% من إجمالى الشكاوى، لافتاً إلى أهمية توحيد وتكامل جهود كافة القطاعات بالوزارة بهدف حل شكاوى المواطنين فى قرى المبادرة الرئاسية والتصدى للفقر المتعدد الأبعاد، وتوفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر ومد يد العون لهم لضمان حياة كريمة لهم ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم فى كل محافظة.

وأوضح محمود شعراوى أن الشكاوى التى تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" تنوعت ما بين 53 شكوى تتعلق بمحور إحلال وتجديد منازل وسكن كريم وهو أحد محاور "حياة كريمة" إضافة إلى 27 شكوى تتعلق بالبنية الأساسية للقرى و24 شكوى خاصة بتوصيل مرافق، و5 شكاوى لإدارج قرى بمبادرة "حياة كريمة"، إضافة إلى تطوير 6 قرى وإنشاء عدد 2 قرى جديدة، وشكوتين تتعلق أحداهما بنقل تبعية قرية من مركز إلى مركز آخر والأخرى خاصة بالإعفاء من مصاريف التصالح.

وأشار التقرير إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت 20 شكوى تتعلق بمطالب عاجلة للمواطنين لدعم البنية الأساسية والمشروعات الخدمية فى مراكز أسيوط ومنفلوط وساحل سليم وأبو تيج والبدارى ومنفلوط وديروط والفتح بمحافظة أسيوط، و14 شكوى فى مراكز المنيا وأبو قرقاص ومغاغة والعدوة ودير مواس بمحافظة المنيا، و10 شكاوى فى مركز إسنا بالأقصر، وتم إدراج مطالب المواطنين فى خطة العام المالى الحالى لحياة كريمة وخطة العام المالى القادم أو خطط الوزارات المركزية التى تنفذ مشروعات من خلال خطتها الاستثمارية أو الخطة التى تنفذها من خلال حياة كريمة.

وأوضح شعراوى أن "صوتك مسموع" تلقت أيضاً 8 شكاوى تتعلق بدعم احتياجات القرى فى مراكز بسيون وزفتى وسمنود والمحلة الكبرى بالغربية، و5 شكاوى فى كل من مراكز الحسينة، وصان الحجر، وفاقوس بمحافظة الشرقية، والمنزلة وشربين وتمى الأمديد بالدقهلية، وشبين القناطر وقليوب وطوخ بالقليوبية، و7 شكاوى فى كل من مراكز أشمون والخطاطبة والشهداء بالمنوفية، ودار السلام والمراغة وجرجاو والبلينا بسوهاج، و6 شكاوى فى مراكز دشنا والوقف وقوص ونجح حمادى بمحافظة قنا.

وأضاف الوزير أن صوتك مسموع مستمرة فى تلقى الشكاوى الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بما يعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً فى الريف، والاستجابة إلى شكواهم والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسر المستهدفة فى القرى المنفذه بها حياة كريمة، وتحقيق رضا المواطنين على الخدمات المقدمة وهو ما تعمل عليه مبادرة صوتك مسموع بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى [email protected]