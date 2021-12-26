محاضرة مشتركة للدكتور الخشت والدكتور أسامة الأزهري حول الثوابت والمتغيرات في الإسلام

تستضيف جامعة القاهرة،في الحادية عشرة صباح الثلاثاء المقبل 28 ديسمبر، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن "الثوابت والمتغيرات في الإسلام" وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لتأسيس خطاب ديني جديد.

ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح مع الطلاب، حول أهم القضايا المعاصرة والمتغيرات على الساحة العربية والعالمية، لإثراء أفكارهم من خلال تفاعلهم مع نخبة من كبار العلماء والمفكرين بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.

وفي نهاية اللقاء سيتم توزيع مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والفكرية والإصدارات الإعلامية الوطنية المتعددة على الطلاب من أجل توسيع دائرة الاطلاع أمامهم، ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي في إطار الجهود المتواصلة نحو تطوير الوعي الوطني.