الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر منها المشروع القومى "توشكى الخير".

ويعد "توشكى" هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إعادة الحياة لها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع الذى يقع جنوب أسوان.