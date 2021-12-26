الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بتوشكى

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر، منها المشروع القومى "توشكى الخير".
"توشكى" هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع جنوب أسوان، ليحيا المشروع مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4 ملايين فدان.
وبعد هذا الاهتمام الرئاسى، عادت الحياة مرة أخرى للمشروع لاستصلاح واستزراع 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وذلك من خلال تخصيص هذه الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5 % إلى 25 % من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية، وتم تحديد عام 2017 كموعد للانتهاء من المشروع.
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