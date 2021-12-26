/668319/الرئيس-السيسي-صانع-الانجازات-يعيد-الحياة-للصعيد

تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤشرات البحث في جوجل، خلال اليوم الأحد، عقب تصريحاته أمس السبت، في الاحتفالية التي شهدها بمحافظات الصعيد، لافتتاح عددًا من المشروعات القومية التي تخدم الدولة، وتحقق عائدًا اقتصاديًا كبير للعديد من الموارد الهامة، كما تعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطنين في محافظات الجنوب.

دوت الخليج

وبدأت مؤشرات البحث تتداول عن الرئيس السيسي، منذ الحادية عشر صباحًا من أمس السبت، وهو الوقت الذي بدأت فيه الاحتفالية في الصعيد، وظلت نسب البحث ترتفع بمقادير متفاوته على مدار اليوم وحتى انتهاء الاحتفالية، الأمر الذي جعل الرواد يهتمون بالبحث عن الرئيس السيسي، هي التصريحات الجادة التي أدلى بها خلال الاحتفال، وتوجيهات رئيس الوزراء للعمل على بعض المشروعات.

وتعد تلك المشاريع المنفذة من قبل القيادة السياسية بشأن النهوض التنموي بالقطاعات الخدمية بالصعيد، بمثابة تحول حقيقي فى هيكل التنمية خاصة بعد إهمال هذا الجزء الممتد من الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وبغلت محافظة قنا نسبة 100% من مؤشرات البحث عن الرئيس، خلال الساعات الماضية، وتحتل محافظة جنوب الوادي المركز الثاني في البحث عن الرئيس السيسي، حيث وصلت النسبة إلى 93%، كما ظهرت أسوان بنسبة 53%، ويليها الأقصر والبحر الأحمر، حيث تصدرت محافظات الصعيد المشهد في عمليات البحث، للاهتمام بالمشروعات القومية العملاقة التي يفتتحها الرئيس السيسي في محافظات الجنوب.

وكان الرئيس السيسي، قد أدلى بعدة تصريحات خلال حضوره احتفالية افتتاح عدد من المشروعات الصناعية، والمحاور الجديدة والطرق في محافظات الوجة القبلي، والتى أكدت على استكمال مسيرة التنمية فى محافظات الصعيد والعمل على تحسين بيئة العمل فى مختلف القطاعات.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزراء الداخلية والصناعة، بضرورة تقنين أوضاع أصحاب المصانع، بدلًا من محاسبتهم وإغلاقها.