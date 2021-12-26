أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط..تعرف على حصاد جامعة القاهرة  في عام 2021

/668323/أكبر-مجمع-طبي-للأطفال-في-الشرق-الأوسطتعرف-على-حصاد-جامعة-القاهرة -في-عام-2021

استعرضت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، حصاد الجامعة في عام 2021 وأخر التطورات والمشروعات التي تنفذها على أرض الواقع وتحقق أهداف الجمهورية الجديدة وتخدم قطاعات كبيرة من المواطنين.

حصاد جامعة القاهرة في عام 2021 وأخر التطورات

دخلت جامعة القاهرة عام 2021 بالعديد من المشروعات الضخمه، ولعلى أبرزها مشروع تجديد مستشفياتها الجامعية واستحداث صرح طبي جديد يضاف إلى خريطة الصحة المصرية وكان أهمها المجمع الطبي لعلاج الأطفال والذي يعد أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط وقام بمدينة 6 أكتوبر بتكلف 4.3 مليار جنيه مصري.

ويعمل المجمع الطبي، المُقام بأرض جامعة القاهرة الدولية في 6 أكتوبر، على تقديم الرعاية الصحية للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، منة خلال علاج وتقديم الرعاية للأطفال وتحسين أحوالهم الصحية، وذلك عن طريق توفير مرفق للرعاية الصحية على أعلى مستوى، باللإضافة إلى توفير أفضل الكوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض، وهو مكمل لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني لزيادة السعة السريرية بما يزيد عن 300 سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وحضانات وأسرة رعاية مركزة.

10 غرف عمليات مجهزة بأرقي التجهيزات الطبية و44 عيادة بملحقاتها

ويضم المجمع الطبي لرعاية الأطفال مبنى المستشفى الرئيسي، ومركز التدريب ومعهد التمريض، وفندق لإقامة أهالي المرضى، وسكن الأطباء والتمريض، فضلًا عن مبنيين للخدمات مخصصين لغرف التكييف والغلايات ومحطة الغازات، كما يشمل المجمع على 10 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية موزعة على جناحين، الأول متخصص في عمليات اليوم الواحد و4 غرف توزع ما بين غرف عمليات عامة ومناظير وقسطرة قلبية، و5 غرف عمليات للجراحة والمخ والأعصاب والقلب والصدر والعظام، بالإضافة إلى غرفة عمليات خاصة بقسم الطوارئ، فضلًا عن توفير 10 وحدات رعاية مركزة تستهدف عدد مرضى في حدود 90 مريض بين أسرة وحضانات بتخصصات مختلفة.

التخصصات الطبية

كما يضم المجمع عدد كبير من التخصصات الطبية النادرة من بينها 14 مجموعة من التخصصات بالعيادات الخارجية، بواقع 44 عيادة بملحقاتها ومن بينها عيادات خارجية لكافة تخصصات طب الأطفال مثل الكولاجينية والقسطرة الحول والوراثية والقلب والرمد والموجات الصوتية والصدر والجراحة العامة وجراحة التجميل والمخ والاعصاب والكبد والمسالك، كما يتم توفير الكثير من الخدمات الطبية مثل رسم العضلات ورسم المخ ، وقسم أشعة بجميع التخصصات، من اشعه مقطعية وأشعة سينية وأشعة فلوروسكوبي واشعة رنين مغناطيسي ، ورسم قلب وموجات صوتية، ومعامل بكافة التخصصات وصيدلية إكلينيكية.