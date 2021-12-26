تابع تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة 2022

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة 2022، الكثير من المواطنين يتطلعون إلى معرفة الزيادات التى ستطرأ على رواتب المعاشات شهريًا، وذلك فى إطار ما تم إعلانه من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن الزيادات الشهرية، وهو ما ينعكس على قيم المعاشات المستحقة للمشتركين.
دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية التفاصيل المتعلقة بزيادة المعاشات الجديدة بالنسبة لـ 2022، وإليكم التفاصيل فى السطور التالية:-
تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة 2022
يأتي هذا التطلع الخاص بشأن زيادة المعاشات الجديدة، انطلاقًا من ما تنظمه اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التى تم إصدارها مؤخرًا.
ووفقًا لما صرح به، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإنه من المقرر أن يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي فى عام 2025 حوالي 2300، وذلك انطلاقًا من زيادة الحد الأدنى المنصوص عليها والذى هي بقيمة 15% سنويًا.
تعرف على زيادة المعاشات الجديدة 2022
هذا ويتضمن قانون التأمينات والمعاشات فى مادته الـ 35، على زيادة الرواتب المالية المستحقة للمواطنين كل عام، فى 30 يونيو من كل عام وذلك اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى قدره 15%.
وزارة المالية تعتمد منهجًا حديثًا الآن بالنسبة إلى صرف المبالغ المالية حيث تقوم بتوزيع الصرف على أيام وذلك تجنبًا لإصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد.
وتجدر الإشارة إلى أن المستحقين لسن المعاش هم هؤلاء الذين تجاوزوا السن القانوني فى علمهم وخروجوا على المعاش، وذلك بعد سن الـستين.
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