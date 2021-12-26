/668329/الرئيس-السيسي-يشهد-افتتاح-عدد-من-المشروعات-القومية-بتوشكى-الآن

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددًا من المشروعات الصناعية التي تخدم المجتمع في عدد من محافظات الوجة القبلي، وذلك في إطار افتتاح المشروعات القومية التي عملت على إنشائها الدولة خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج

وتأتي سلسلة الافتتاحات التي يشهدها الصعيد خلال هذه الأيام للمشروعات القومية، تحت مسمى «أسبوع الصعيد»، وهى الفترة التي تهتم بها الدولة بتنفيذ المشروعات في الوجة القبلي وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

الرئيس السيسي يفتتح عدد من المشروعات القومية

كان الرئيس السيسي، قد شهد افتتاح عدد من المشروعات القومية، أمس السبت، في مختلف محافظات الصعيد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير، ووزيرة الصناعة والتجارية الدكتورة نفين جامع، وعددًا من قيادات الدولة، ومجموعة من أصحاب الشركات التي تتولى تنفيذ المشروعات القومية في مختلف المحافظات. وأكد الرئيس السيسي خلال الاحتفال تضامن الدولة الكاملة مع أصحاب المصانع الصغيرة ومد يد التعاون مع الدولة، ووجه رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسرعة التعام مع المصانع الغير مقننة ووضع آلية عمل لها، كما شدد على وزير النقل بسرعة الإنتهاء من المحاور الثلاث المتبقية في المرحلة الآولى بالصعيد، وعدم إعطاء الفرصة للمواطنين للبناء على نواحي هذه المحاور، مع الحفاظ على الوضع القائم حاليا.

الرئيس السيسي: حركتنا في البناء ليست حركة حساب

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه أمس على ضرورة دعم القطاع الخاص وتحقيق أكبر قدر من التنمية فى قطاعات وسط وجنوب الصعيد.