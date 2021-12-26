/668342/يعزز-من-قيمة-الاقتصاد-الوطني-الرئيس-يعيد-الحياة-لمشروع-توشكى-تفاصيل

قدم اللواء أركان حرب وليد حسين أبوالمجد، مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، شرحًا تفصيليًا لمشروعات الاستصلاح الخاصة بمشروع توشكى الخير. دوت الخليج وتناول اللواء أركان حرب، وليد حسين، أبرز الخطوات والمراحل الخاصة بمشروع توشكى للاستصلاح الزراعي، والذى يستهدف زراعة 2 مليون فدان. ونشير فى السطور التالية المستهدف الخاص بمشورع توشكى العملاق، الذى أعاد له الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحياة من جديد، وإليكم التفاصيل فى نقاط محددة. «يعزز من قيمة الاقتصاد الوطني».. الرئيس يعيد الحياة لمشروع توشكى - يعمل على استصلاح 815 ألف فدان - المنزرع حتى الآن 85 ألف فدان - تم زراعة 180 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات - الانتهاء من إنشاء 62 ألف فدان من الصوبات الزراعية - تم زراعة مليون و350 ألف نخلة - يعتمد على نظام الري الحديثة بمقدار 1103 جهاز ري محوري - تم تنفيذ العديد من الأنشطة التكميلية من مناحل وزراعة الأغنام - تم إنشاء مصانع مركزات الفاكهة ومصنع لتعبئة التمور وآخر للأخشاب اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية بتوشكى الآن ولسنوات طويلة، ظل مشروع توشكى العملاق محل اهتمام الكثير من المواطنين، حيث طال تفعيل العمل به فى حكومات سابقة، ولكن مع عزيمة الإرادة السياسية تم تنفيذ المشروع والعمل على استصلاح الآلاف من الأراضي الزراعية.

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