/668324/العوضي-يوافق-على-مشروع-قانون-نقابة-المهن-التمثيلبية-يضمن-الرعاية-الصحية-للفنانين-فيديو

أعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والذي يهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائه.

العوضي يوافق على مشروع قانون نقابة المهن التمثيلبية: يضمن الرعاية الصحية للفنانين

وقال العوضي أن الفن له رسالة سامية في بناء المجمع إضافة إلى دوره الكبير في زيادة الشعور بالولاء ولانتماء لوطنهم، حيث أن القانون سينظم أوضاع هذه المهنة.

وتابع العوضي أنه كانت هناك مسلسللات معروضة تؤدي إلى تغيير شعور الولاء للمواطنين، وهذا الأمر في حاجة للرقابة، كما ان القانون أيضا سيضمن الرعاية الصحية للفنانين بعد وصولهم لمرحلة الشيخووخة من خلال التامين عليهم.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس ،وهي:

1) مشروع قـانون مقدم من النائب ضياء الدين داود و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الإدارة المحلية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير)

2) مشروع قـانون مقدم من النائبة سولاف درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. (أحيل إلى لجنة القوى العاملة)

3) مشروع قـانون مقدم من النائبة شادية خضير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية)