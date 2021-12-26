/668327/قبل-مواجهة-الأهلي-ضد-فيوتشر-تعرف-على-جدول-ترتيب-الدوري-المصري-الممتاز-2021-22

حقق الزمالك الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة 4/0 على ستاد "القاهرة" ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جدول الدوري المصري

1- الزمالك 19 نقطة

2- الأهلي 18 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 13 نقطة.

5-فاركو 13 نقطة

6-سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة

10- غزل المحلة 10 نقطة

11- إنبي 9 نقاط

12-الجونة 8 نقاط

13- فيوتشر 10 نقاط

14- مصر للمقاصة 6 نقاط

15- المقاولون العرب 6 نقاط

16- طلائع الجيش 5 نقاط

17- الإسماعيلي نقطتان

18- إيسترن كومباني دون رصيد من النقاط.

وقدم الزمالك مباراة مميزه هجومياً واستطاع أن يسجل هدفين في شباك غزل المحلة خلال الشوط الأول، بجانب تهديده مرمى زعيم الفلاحين في أكثر من كرة وكان من الممكن زيادة النتيجة.

وفي الجانب الأخير لم يشكل غزل المحلة أي خطورة على مرمى القلعة البيضاء، في غياب تام لمهاجمي الفريق الذي لم يظهروا .

وأحرز مصطفى فتحي الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد رأسية من محمود علاء ترتد له ليسكنها الشباك.

ثم عزز بن شرقي بعدها بدقيقة بالهدف الثاني بعدما سدد مصطفى فتحي الكرة في العرضة لترد إلى النجم المغربي ليسكنها الشباك.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيراً وأستمر الزمالك في الضغط على غزل المحلة، ودخل كلاً من محمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمد أشرف روقا مع بداية الشوط.

وأحرز أوناجم الهدف الثالث في الدقيقة 71، بعد مروره بشكل مميز بطريقة رائعة ليسكنها في الأخير على يمين حارس غزل المحلة.

وبعدها بدقيقة سجل بن شرقي الهدف الرابع بطريقة مميزة، بعد انفراده بالحارس ليضع الكرة بشكل جمالي على يساره.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 19 متصدراً جدول ترتيب الدوري، بينما ظل غزل المحلة في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.