/668331/النائب-حمدي-سعد-محور-قوص-نقادة-أنهى-معاناة-الأهالي- في-حركة-التنقل-بين-الشرق-والغرب

قال النائب حمدي سعد عضو مجلس النواب، عن محافظة قنا، أن محافظات الصعيد تشرفت بزيارات الرئيس السيسي لها هذا الأسبوع، منوها إلى حجم المشروعات التنموية التي تم انشائها والتي يتم انشائها هذا الوقت الحالي ، حيث أن أهالي الصعيد انتظروا هذا الاهتمام لعقود طويلة.

دوت الخليج

واوضح سعد خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن المشرعات التنموية التي تمت اقامتها لم نكن نحلم بها، حيث تم انشاء محاور تربط بين الشرق والغرب وهو محور قوص نقادة، مشيرا إلى أن هذا المحور يقلل حجم معاناة الفلاحين في نقل المحاصيل، والتي كان يتم نقلها لمدة تقرب من 12 ساعة، وهذا المحور قلل المدة لتكون ساعة واحدة.

النائب حمدي سعد: محور قوص نقادة أنهى معاناة الأهالي في حركة التنقل بين الشرق والغرب

واختتم النائب حمدي سعد عضو مجلس النواب، عن محافظة قنا، أن هذا المحور إضافة إلى حماية المواطنين الذين كانوا يستخدمون المعديات للمرور.