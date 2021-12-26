تفاصيل حفلي الافتتاح والختام من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية.. مفاجأت كثيرة

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كشف السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الافريقية عن تفاصيل حفلي الافتتاح والختام للدورة الـ 11 من المهرجان، على أن يكون حفل الافتتاح بمعبد الأقصر ، بينما ستكون مراسم حفل الختام وتوزيع الجوائز يوم الخميس 10مارس 2022 على طريق الكباش بمسرح مكتبة الأقصر العامة.

دوت الخليج ترصد تفاصيل حفلي الافتتاح والختام من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية

وصرحت المخرجة عزه الحسيني مدير المهرجان أن الترويج السياحي للمدينة حاضنة المهرجان جزء من أهداف الأقصر الإفريقي والذي اعتاد على ذلك في مواقع اثرية هامة شهدت افتتاح وختام المهرجان ومنها معابد الأقصر، الكرنك، هابو، حتشبسوت.

ويعد مهرجان الأقصر عامل جذب سياحي لمحافظة الأقصر تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة المجتمع المدني في كل المجالات التي تنمي وتطور مناحي الحياة السياحية والثقافية والفنية والاقتصادية.

حفل ختام مهرجان الأقصر في طريق الكباش

وقد صرح محمد عباس مدير مكتبة الأقصر بإن مسرح طريق الكباش يتسع لعدد 1200 متفرج ويقع علي طريق الكباش مباشرة وأنه سيحتضن حفل الختام ليكون مكملا للصورة العظيمة التي شهدها حفل افتتاح الطريق امام العالم .

تكريم المخرج التونسي فريد بوغدير في مهرجان الأقصر

كما أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الافريقية عن تكريم المخرج التونسي الكبير والخبير في السينما الأفريقية فريد بوغدير لما قدمه للسينما الأفريقية من علامات سينمائية متميزة.

من هو المخرج فريد بوغدير؟

هو أستاذ للسينما بجامعة تونس ، وعُرف في البداية كناقد سينمائي من خلال أعماله ومنشوراته حول تاريخ السينما الأفريقية والعربية ، ثم أخرج فيلمين وثائقيين طويلين تم عرضهما في اختيار رسمي في مهرجان كان السينمائي: Camera d'Afrique (1983) و Camera arabe (1987) وتوج أول أعماله الروائية ، حلفوين ، طفل المدرجات (1990) بالعديد من الجوائز ، بما في ذلك التانيت الذهبي في مهرجان قرطاج السينمائي (JCC). في عام 2016 ، وكان التونسي الوحيد الذي ظهر في قائمة أفضل 50 شخصية عربية من أهم الشخصيات العربية للعام الذي نشرته أسبوعية The Middle East Magazine "لموهبة فنية نجحت من خلال أفلامه في الترويج لصورة إيجابي لبلده تونسعلى نطاق عالمي " ، وتعد أعماله تأريخ للمجتمع التونسي بداية من فيلمه " عصفور السطح " ، وحتي فيلمه الأخير " زيزو " ، وهو مخرج سينمائي أفريقي له أسلوبه الخاص وحصل علي العديد من الجوائز الدولية.

بوستر مهرجان الأقصر للسينما الافريقية

كان المهرجان قد اطلق بوستر الرسمي منذ أيام ونال استحسان واشادة كبيرة من كل المحبين للسينما ولمهرجان الأقصر ، كما أعلن المهرجان عن شعار الدورة الحادية عشرة وهو ( إعادة اكتشاف مصر )، كما ستخصص مائدة مستديرة حول اهمية و جماليات و فرادة مواقع التصوير الأجنبي للمساهمة في رفع الوعي العالمي تجاه مصر ، وسيكرم المهرجان في دورته المقبلة النجم الكبير حسين فهمي بمنحه تكريم إنجاز العمر ، وتكريم المخرجة أبولين تراوري من ( بوركينا فاسو )، وتكريم النجم المصري عمرو سعد ، وتحمل الدورة اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والاثار والشباب والرياضة والخارجية. وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر وبرعاية البنك الأهلي المصري.