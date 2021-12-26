التعليم تنفى تكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائى بإجراء بحث علمى

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى صورة لقرار رسمى بشأن تكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائى بإجراء بحث علمى خلال العام الدراسى الحالى 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائى بإجراء بحث علمى خلال العام الدراسى الحالى 2021/2022، وأن الوزارة لم تصدر أى تكليفات بهذا الشأن.





وشددت الوزارة على أن الصورة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن الوزارة، مُشيرةً إلى أن طرق تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائى للعام الدراسى الحالى 2021/2022، لا تعتمد على إجراء أبحاث علمية، وإنما تتم من خلال (الاختبارات - المهام الأدائية - المواظبة على الحضور - فضلاً عن تقويم تكوينى وفقاً لمعدلات الأداء، لمقرر القيم واحترام الآخر، مع تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية).

وفى سياق متصل، فإن نظام التقييم فى الصف الرابع الابتدائى سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتى نتيجة التقييم فى صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف والمهارات ( 85 إلى 100)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولازال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50)، على أن يكون التقييم عن طريق (الاختبارات - المهام الأدائية - المواظبة على الحضور - فضلاً عن تقويم تكوينى وفقاً لمعدلات الأداء، وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر، مع تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

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